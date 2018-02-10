İş adamının 175 bin lirasını böyle çaldılar

Cengiz ÇOBAN - Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA

SANCAKTEPE\'de iş adamının içinde 175 bin lira bulunan çantası, bankaya girmek üzereyken arkasından koşarak yaklaşan kapkaççı tarafından çalındı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Sancaktepe\'deki bir banka şubesi önündeki olay önceki gün meydana geldi. Ticaretle uğraşan Barış Kurt ve yeğeni Deniz Kurt, 175 bin liralık çek ödemesi yapmak için bankaya gitti. Tam bankaya girecekleri sırada arkadan koşarak gelen bir kişi elindeki para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı. Kapkaççı az önce indiği araca koşarken iş adamı ve yeğeni peşine takıldı. Kapkaççı kendisini bekleyen araca varmak üzereyken ayağı kayınca düştü. İş adamı ve yeğeninin tekme attığı kapkaççı kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

\"TAM BANKAYA GİRİYORDUM Kİ…\"

Kapkaça uğrayan Barış Kurt \"Bir çek ödememiz vardı. Arabamızı biraz ileriye park ettik. Yeğenimle birlikte yürüyerek bankaya doğru gidiyorduk. Ben tam bankanın kapısını açtım içeri giriyordum ki biri arkadan saldırıp çantayı aldı. Ben yere düştüm. Kaçmaya başladı. Biz peşinden koştuk ama yakalayamadık. Araba burada hazır onu bekliyormuş. Çantanın içinde 175 bin lira vardı. Biri çantayı alıp kaçtı. Ama arabada 2-3 kişi daha vardı\" diye konuştu.

TEKME ATTIM AMA YAKALAYADIM

Amcasıyla birlikte bankaya doğru yürüdüğünü söyleyen Deniz Kurt ise \" Arabayı park ettik bankaya doğru yürüyorduk. Amcamla birlikte bankaya girerken ben terste kaldım. Kapkaççı, amcamın elinden parayı almasıyla kaçması bir oldu. Tekme attım ama düşmedi. Peşinden koştuk. Aracın kapısının önünde bir hamle de yaptık. Amcam ayağını tutmaya çalıştı. Ben kolumun üzerine düştüm. Araçtan biri adamın elinden tutarak aracın içine çekti. Adamın vücudu içeride ayakları dışarıda hızlı bir şekilde gitti\" diye konuştu.

Bir görgü tanığı ise \"Yolun karşısına geçiyordum. Bir araba çarptı. Çekil diye bağırdı. Ters yöne geldi. Bir anda bağrışmalar oldu. Arkadaş tekme attı, yere düştü. Hırsız da yere düştü ama hemen kalkıp arabaya atladı\" diye konuştu.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Öte yandan kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Barış Kurt ve yeğeni Deniz Kurt bankaya girecekleri sırada arkasından koşarak gelen bir kişi çantayı aldı. Bu sırada Deniz Kurt kapkaççıya tekme atarak durdurmaya çalıştı. Koşmaya devam eden hırsız tam araca bineceği sırada yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kapkaççı lüks bir siyah araca binerek uzaklaştı.

(FOTOĞRAFLI)

