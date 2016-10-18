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Yaşam

İş adamına randevulu tuzak; eski çalışanı evine çağırdı, silahlı grup kaçırdı

Tuzağı kuran Mehmedova’nın aranmasına devam ediliyor

18 Ekim 2016 10:12

Azerbaycan’da tekstil şirketi sahibi Mustafa Tayat, iş görüşmesi için geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Tayat, randevu isteyen eski çalışanı Latifa Memmedova ile buluştu. Genç kadın, eski patronunu Sarıyer’deki evine davet etti. Çift eve girdikten bir süre sonra, kar maskeli silahlı bir grup geldi. Bir arabayla kaçırılan Tayat, üstünde bulunan 10 bin lirası alınarak yol kenarına atıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, karakola giden Tayat, eski çalışanının tuzağına düştüğünü söyledi. Polis evde parmak izi incelemesi yaptı, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Kimliği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Tayat’ı kaçıranların 3 milyon dolar istedikleri iş adamının direnmesi üzerine işkence yapıp 10 bin lirası alınarak yol kenarına attıkları belirlendi. Tuzağı kuran Mehmedova’nın aranmasına devam ediliyor.

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