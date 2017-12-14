İş adamı Vural'dan 'Hakan Yılmaz küfür etti' iddiası

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- İSTANBUL Beşiktaş\'ta bir otelde oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ı arkadaşlarıyla dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, ardından serbest bırakılan Vuralhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Denizhan Vural, Kırıkkale\'de olayla ilgili açıklama yaptı. Vural, Yılmaz\'ın küfür ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

Kırıkkaleli iş adamı Denizhan Vural, düzenlediği basın toplantısında, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz\'ı Beşiktaş Etiler\'deki bir otelde geçen hafta dövdüğü iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı. Vural, \"5 yıldır sürekli iş için gittiğimiz otelde bu olay yaşandı. Olayın içeriği ile alakalı çok büyük yalanlar ve iftiralar söz konusudur. Şahsım ve arkadaşlarımın ticari itibarlarımız hiçe sayılarak büyük bir töhmet altında bırakıldık. Olayın gerçekleşme nedeni tamamen anlatılanların dışında ve bizim arkadaşlarımızın sonuna kadar haklı olduğu şekilde gerçekleşmiştir\" dedi.

Vural, otelde olay gecesi yaşananlarla ilgili şu iddialarda bulundu:

\"Olay gecesi biz otele gittiğimizde adının sonradan oyuncu Hakan Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahıs; vatanına, milletine, bayrağına, devletine inancı olan bir kişinin kabul edemeyeceği küfür ve hakarette bulunarak yanımızdan geçti. Olayın öncesinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tahminim bir olay gerçekleşti. Bu gerginlik anında bizim yanımızdan geçerken de sinirliydi. O ara göz göze geldik. O esnada \'Siz de onlardansınız. Belli. Ne bakıyorsunuz? Önünüze bakın\' diye bize de laf attı. Kamera kayıtlarında her şey net bir şekilde gözükmektedir. Arkasına dönüp bize baktığı esnada hakaret ve küfür içerikli konuşmalarına devam ettiği kameralarda ortadadır. Aynı zamanda bizim yanımızdan geçerken yalnızdı. Eşini falan görmedik. Bunun üzerine çok gerildim. Tepkimi göstermek adına yanına doğru ilerledim. Eşini görmedim, eşinin olduğunu bırak, yanında bir bayan olduğunu görseydim. Kesinlikle kendim gitmez, otelin güvenlik görevlilerine müdahale gerektiğini belirterek şikayette bulunurdum.\"

HAKAN YILMAZ\'IN AÇIKLAMASI

Oyuncu Hakan Yılmaz ise oteldeki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

\"Önceki akşam eşimle birlikte gittiğimiz Etiler Le Meridien Otel\'in lobisinde yanıma gelen ve \'Beni tanıdın mı?\' diye soran kişiye \'Tanıyamadım\' yanıtını verdim. Bu yanıtın üzerine \'Beni nasıl tanımazsın?\' diyen, eşimin yanında bana küfür ve hakaret eden şahıs, ardından yanındaki iki arkadaşı ile birlikte eşimle beni darp etmiştir. Eşimin de yaralandığı olay sonrasında darp raporu ile birlikte karakola giderek kendilerinden şikâyetçi olduk. Bu sırada bana, eşime ve yanımıza gelen ortağıma hakaretler ve tehditler devam etti. Avukatım tarafından yasal işlemler başlatılmıştır. Şehrin göbeğinde sırf \'Tanımıyorum\' dedim diye, üstelik de eşimin yanında böyle bir saldırıyı kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Kimse kanun üstü değildir! Suçluların gerekli cezayı alacağına dair hukuka inancım tam! Kamuoyuna saygıyla duyururum.\"

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