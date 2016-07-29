İş adamı, pokemon avcısı asistan arıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da faaliyet gösteren elektronik cihazlar servis şirketi Ruki İz Pleç, genel müdür için Pokemon GO oyununda Pokemon yakalama konusunda yardım edecek bir asistan arıyor.

Sputnik'in haberine göre, Ruki İz Pleç şirketi Moskova’da genel müdürlerine Pokemon avlayacak birini bulmak için iş ilanı verdi ve ilanın ardından 500 kişi işe başvurdu. Sputnik’e konuşan bir Ruki İz Pleç yetkilisi “Genel Müdürümüz çılgın bir Pokemon avcısına dönüştü, ancak bu iş için ayıracak fazla vakti yok. Bunun için maaşlı olarak çalışacak birini arıyoruz” ifadelerini kullandı.

İşe alınacak kişinin ismi belirtilmeyen genel müdürün cep telefonuyla Moskova’da dolaşıp nadir Pokemon'ları bulması gerekiyor. İşe alınacak kişinin oyunda deneyimli ve en az 20. bölüme gelmiş olması isteniyor.