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Politika

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetinde 3 kişi tutuklandı

Şüphelilerden iş adamı Cemal K, Nurullah B, Hasan Hüseyin Ö. ve Nihat E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05 Mayıs 2018 03:53

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın başkentteki evinin önünde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili  yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, Emniyet  Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 6'sı,  tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Nöbetçi  hakimlikte sorgulanan şüphelilerden Şanser K, Abdülbaki K. ve Tarkan B.  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden iş adamı Cemal K, Nurullah B, Hasan Hüseyin Ö. ve Nihat  E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evli ve 4 çocuk babası Ömer Faruk Ilıcan (48), 21 Mart'ta Çankaya'daki  evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetin planlayıcısı  ve azmettiricisi olduğu öne sürülen iş adamı Tarkan K'nin babası iş adamı Cemal  K'nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmış, İstanbul'daki ikametine  düzenlenen operasyonda yakalanamayan Tarkan K'nin bulunması için arama  başlatmıştı.

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