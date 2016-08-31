İş adamı Metehan Kavuk gözaltında

İzmir’de, Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 7 işadamından Metehan Kavuk bugün gözaltına alındı. Kavuk’un, hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunmasından sonra cezaevine götürüleceği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İzmir’de, ‘FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladıkları ileri sürülen işadamlarına yönelik olarak geçen 8 Ağustos’ta yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Hakim, diğer şüpheliler Metehan Kavuk, Ahmet Küçükbay, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi, Hami Çatalyürek ve Ruhi Ünalan’ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur’un yaptığı itirazı değerlendiren İzmir 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, serbest bırakılır bırakılmaz bir başka ‘FETÖ/PDY’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan, Orkide Yağları’nın sahibi Ahmet Küçükbay’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli için ‘tutuklamaya yönelik yakalama kararı’ verdi.

Karardan sonra sanıklardan 5’i yakalanıp tutuklandı. Aranan işadamlarından Metehan Kavuk’un da saklandığı evin adresi tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis, Metehan Kavuk’u gözaltına aldı. Metehan Kavuk’un, hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunmasından sonra cezaevine götürüleceği açıklandı.

Bu arada o soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Hami Çatalyürek’in halen arandığı ifade edildi.