İş adamı işyerinde intihar etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da yemek sanayii bulunan Mahmut B. (50), girdiği bunalım sonucu işyerinde tabanca ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Merkez Osmangazi ilçesi, Küçükbalıklı Mahallesi\'nde yemek sanayi bulunan Mahmut B., dün işyerinde personeli ile bir süre sohbet ettikten sonra çalışma ofisine geçti. İşadamı burada tabancası ile başına ateş ederek yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Mahmut B., sağlık ekipleri gelene kadar yaşamını yitirdi. İntihar nedeni belirlenemeyen Mahmut B\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



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