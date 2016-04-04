İş adamı Hüseyin Doğan hayatını kaybetti

Ramsey İcra Kurulu Başkanı ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) 2013-2015 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğan hayatını kaybetti.



BMD'den yapılan yazılı açıklamada, Doğan'ın bu akşam vefat ettiği belirtildi. Doğan'ın cenazesinin ise yarın öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sami Kariyo, şunları kaydetti:



"2013-2015 döneminde yürüttüğü BMD Başkanlığı döneminde yardımcılığını yapmaktan onur duyduğum sevgili dostum Hüseyin Doğan yaşamını yitirdi.

Adil, nazik ve bilge kişiliğini saygıyla izleyerek, çok şey öğrendiğim, liderliği, altın kalbi ve mütevaziliğiyle anılarımda her zaman yaşayacak olan Sevgili Hüseyin Doğan, perakende sektörünün önde gelen bir üyesiydi. Değerli Başkanımızı, köklü bilgi birikimi, engin deneyimi, Türkiye perakendesinin daha da gelişmesine yönelik liderliği ve Türk markalarının uluslararası alanda büyümeleri için yürüttüğü azimli çalışmalarıyla hatırlayacağız. BMD Başkanı sıfatıyla, her zaman iyi niyete, iş birliğine, yardımlaşmaya ve dayanışmaya inanan bir anlayışla hareket eden sevgili Hüseyin Doğan, alçakgönüllü ve özverili kişiliğiyle hepimize örnek olmaya devam edecektir.

Değerli Başkanımız Hüseyin Doğan'a rahmet, ailesine, Gürmen Topluluğuna ve derneğimizin tüm üyelerine başsağlığı dileriz."

