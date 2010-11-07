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Yaşam

İŞ ADAMI HASAN ATAMAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2010 16:32

-İŞ ADAMI HASAN ATAMAN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 11.07.2010 - Doğan Holding Şeref Başkanı Aydın Doğan'ın eniştesi ve Ataman İnşaat'ın kurucusu Hasan Ataman'ın (84) cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Lösemi rahatsızlığı nedeniyle dün Arnavutköy'deki evinde vefat eden Ataman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi, Ataman'ın eşi Hikmet, kızları Leyla, Banu, Ayşegül, Sevgi Ataman ve Sahrap Soysal ile oğlu Bülent Ataman, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Hasan Ataman'ın kardeşleri Turan ve Turgut Ataman, gelinleri, torunları ve aile yakınlarının yanı sıra, eski bakanlardan Hüsamettin Özkan, Doğan Holding Şeref Başkanı Aydın Doğan, Eski TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, gazeteciler Doğan Hızlan, Altan Öymen, Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Ataman'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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