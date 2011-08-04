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Yaşam

İŞ ADAMI HAMDİ AKIN'IN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 21:12

-İŞ ADAMI HAMDİ AKIN'IN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Akfen ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın dün vefat eden annesi Hikmet Akın için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.  Namaza, Akın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski bakanlardan Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri ve eski politikacılar, Hamdi Akın'ın eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe spor kulübü temsilcileri, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve çok sayıda iş adamı katıldı.  Akın'ın cenazesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki aile kabristanında toprağa verilecek.

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