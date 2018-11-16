İş adamı cinayetinde 5 tutuklama; hakim kardeşi de soruşturmaya destek verdi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde müteahhit Mehmet Yamer\'in (40) öldürülmesi, sekreterinin ise yaralanmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Öldürülen iş adamının Diyarbakır\'da hakim kardeşinin de soruşturmaya yardım ettiği belirtilirken, tutuklananlar arasında Yamer\'in Kuşadası\'ndaki otelini sattığı baba ve oğlunun da bulunduğu kaydedildi.

Olay, geçen 9 Kasım Cuma günü, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi\'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Mehmet Yamer\'e ait iş yerinin önünde duran bir otomobilin içinden, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, av tüfeğiyle inşaat firmasına 2 el ateş açıldı. İş yerine girmek üzere olan Mehmet Yamer, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla öldü. Yamer\'in sekreteri Revzan Akbulut ise saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akbulut\'un tedavisi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Soruşturma sürerken, öldürülen Mehmet Yamer\'in Diyarbakır\'da hakim olan kardeşi Ferit Yamer Denizli\'ye geldi. Ferit Yamer, cinayetle ilgili güvenlik güçleriyle görüştü. Hakim Ferit Yamer, ağabeyinin Kuşadası\'ndaki otelini sattığı, sattığı kişilerle ilgili şüphelerinin bulunduğunu söylemesi üzerine, polis bu kişiler üzerinde yoğunlaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırının gerçekleştirildiği otomobilin plakasının sahte olduğunu da tespit etti. Araştırmalarını gizlilik içinde yürüten polis, saldırının azmettirici olduğu öne sürülen Yamer\'in Kuşadası\'ndaki otelini sattığı Halil K. (65) ve oğlu Kutluğhan K. (30), tetikçi olduğu ileri sürülen Çivril ilçesinde Beden Eğitim Öğretmeni Gökhan D.\'yi (30) ayrıca cinayete yardım ettikleri iddiasıyla Mert D. (23) ile Kemal A. (32) gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca dün adliyeye sevk edilen, suçlamaları ise kabul etmeyen zanlıların tamamı, \'planlayarak adam öldürme\' suçlamasıyla tutuklandı.

SATTIĞI OTELİN PARASINI ALACAKMIŞ

Mehmet Yamer\'in, baba ile oğlundan sattığı otel için para almadığı, paranın tamamı olan 4 milyon lirayı öldürülmeseydi bugün tahsil edeceği öğrenildi. Cinayeti azmettirici olarak tutuklanan baba- oğlun, parayı ödememek için Yamer\'i öldürttüğü sanılıyor. Ayrıca soruşturma kapsamında Yamer\'in öldürülmeden 1 hafta önce, iş yerinde alacak yüzünden bir arkadaşıyla tartıştığı, tartışma sırasında Yamer\'in kendi iş yerinin tavanına ve camına tabancayla ateş ettiği de öğrenildi. Tutuklanan kişilerin bu olayı kullanıp, cinayeti Yamer\'in tartıştığı kişinin üzerine yıkmaya mı çalıştı sorusunun da akıllara geldiği belirtildi.

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