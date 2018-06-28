İş adamı cinayeti sanığına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de iş adamı Ahmet Hassu\'yu (31) bir marketin otoparkında otomobilinde beklerken, tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hacı Eren\'e, \'kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 22 Nisan\'da merkez Melikgazi İlçesi, Gültepe Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Ahmet Hassu\'nun bulunduğu, bir marketin otoparkında park halindeki otomobilin yanına yaklaşan Hacı Eren, tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hassu, araçtan inerek bir markete sığındı. Ahmet Hassu\'nun yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçan Eren\'in arkasından havaya ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Hassu, çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere karşın, Hassu yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Hacı Eren, Uğur T., Halit Ç., Serdar A., Tuğba G., Mehmet G. ve Ayhan K.\'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Hacı Eren tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Hacı Eren ile tutuksuz sanıklar Mehmet G., Halit Ç., Serdar A., Tuğba G., Mehmet G. ve Ayhan K. ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanık Hacı Eren\'i, \'kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise beraatlarine karar verdi.