İş adamı Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

Tansu Edip GÖKBUDAK-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL(DHA) KİMYA, enerji tekstil ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Akkök Holding\'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Dinçkök’ün cenaze törenine iş, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin eski yönetim kurulu üyelerinden olan Dinçkök’ün cenazesine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Muharrem İnce, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, futbol yorumcusu Şansal Büyüka başta olmak üzere iş ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

TAZİYE KUYRUĞU

Taziyeleri Ali Raif Dinçkök\'ün eski eşi Sernur Çiftçi, oğlu Raif Dinçkök ve kızı Alize Dinçkök ile diğer aile üyeleri kabul etti. Taziyelerin kabulü sırasında uzun kuyruklar oluştu. Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden olan Dinçkök’ün cenazesine katılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Dinçkök’ün Fenerbahçe logolu resminin konulduğu tabutun önünde dua etti.

YERİ DOLMAYACAK

Mehmet Ağar Dinçkök’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek, “Sadece iş adamı değil çok düzgün bir insan evladıydı. Temiz terbiyeli tevazu içinde bir insandı. Bir yandan iş dünyasında çok önemli yatırımları ardı ardına geliştirirken bir yandan da onlarca hayır yapmıştır. Bunların hiçbirisini kimse bilmez. Gönlünün ötesinde çok iyi bir insandı. Gerçekten çok ani oldu. Hızla gelişen bir hastalık. Acı içerisindeyim. Yeri dolmayacak bir insanı kaybettik” dedi.

DİNÇKÖK KİMDİR?

İstanbul’da 1944 yılında doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamladı. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Bölümü’nden mezun olan Dinçkök kariyeri boyunca kimya, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde çok sayıda başarılı işe imza attı. Dinçkök, Forbes Zenginler Listesi’nde 1.5 milyar dolarlık servetiyle en zengin 30 iş insanı arasında yer alıyordu.

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