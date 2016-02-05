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İş adamı Ali Kayum ölü bulundu

Kayum, aracının içinde maskeli bir kişi tarafından öldürüldü

05 Şubat 2016 17:31

İş adamı Metin Aktan’ın da damadı olan Beysukent civarında büyük yatırımları bulunan Ali Kayum cuma namazına gitmek üzere evinden ayrılıp otomobiline bindiği sırada öldürüldü. Maskeli bir kişi Kayum’un yanına yaklaşıp camın dışından peşpeşe ateş etti ve Kayum olay yerinde hayatını kaybetti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre maskeli saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Emniyet yetkilileri olayı çözebilmek için kamera kayıtları ve Ali Kayum’un telefonla yaptığı son görüşmeleri de araştırıyor.

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