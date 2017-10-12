İş adamı Ahmet Bayer'in villasına haciz geldi

İş adamı Ahmet Bayer'in Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan devre mülk tesislerine ve İstanbul Emirgan'da bulunan villasına haciz konuldu.

Club Flipper Devre Mülk Tesisleri'ne yıllardır 2 milyara yakın olan borcunu ödemediği iddia edilen Ahmet Bayer ailesinin, Emirgan’daki villası ile Yalıkavak’ta sahip olduğu mülklerine haciz konulduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak Club Flipper tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Club Flipper Tesisleri'ni beş yıldır yönetmekteyiz. Bayer ailesi yönetimi devrederken yıllardır ödemediği SGK, personel ve ecrimisil borçlarını da yönetimimize bıraktı. Bu borçları tasfiye etmek kolay olmadı. Yönetime destek çıkarak bin 500 üye büyük bir sıkıntıdan arındırıldı. Bayer ailesi bununla da kalmayıp tesise ait yıllardır borçlarını ödememiştir. Bu nedenle tüm mülklerine tesisin avukatı Uğur Yetimoğlu haciz koydu. Geçmiş dönemde yaptığı kaçak yapıların yıkımını belediye ile işbirliği yaparak sağladık.

Hileli yollarla devre mülk

Diyarbakırlı iş adamı Lava İnşaat sahibi ile anlaşan Bayer ve Vitanova Şirketinin inşaat çalışmaları, üyelerinin şikayeti üzerine Bodrum Belediyesi tarafından mühürlenmiştir. Yıllardır devre mülk ve devre tatilcilerin tapulu mülklerini çeşitli hileli yollar ile elinden alan Ahmet Bayer ve şirketleri, bu yıl da devre tatilcileri yerlerinden, tatillerinden etmiştir.

Haftalık tatillerini yapmak için yurt dışı ve yurt içinden tesise gelen üyeler, olay karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Bazı üyelere ’Eylül’de gelin’ denirken, bazı üyelere de ‘Tadilat yapıyoruz. 2000 TL ödeyin’ (Yıllık aidat dışında) diyerek avutmaktadırlar. Daha önce devre mülk üyelerine de aynı yöntemi uygulayan Ahmet Bayer ve şirketleri, üyelerin kendi yönetimlerini kurmaları ile skandal olayları önlemişlerdir.

Devre tatil yerlerine el konulan bazı devre sahipleri, yasal yollara başvurmaktadırlar. Devre tatil üyelerini tatil yapamayacak duruma getiren Ahmet Bayer ve şirketleri, astronomik fiyatta kiraya verdikleri Maria Sout Otel yönetimini de mağdur etmişlerdir. Olay bununla da kalmamış, Maria Sout Otel’i satılmıştır. Skandal olaylar bununla da kalmamış, tesise bitişik olan Saba bloklarının altındaki garaj binasına da el koyan Bayer Ailesi site sakinleri ile de mahkemelik olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Yalıkavak'ta bulunan Club Flipper tesisindeki kaçak binalara da yıkım kararı çıktığı öğrenildi.

Aslı Baş cinayeti

Ahmet Bayar'ın ismi son olarak manken Aslı Baş'ın ölümüyle gündeme gelmişti.

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Ahmet Bayer’in Yalıkavak Beldesi’ndeki tatil köyü içindeki villasının 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Genç mankenin ölümüyle ilgili olarak Ulusal Kriminal Büro Adli Kriminal İnceleme ve Raporlama Kuruluşu tarafından geçen 19 Nisan’da hazırlanan ön bilirkişi raporunda, 'Kadın düşmüyor, atlamıyor, atılıyor' ibaresi üzerine, Ahmet Bayer’in oğulları 25 yaşındaki Hakan Bayer ve 23 yaşındaki Volkan Bayer tutuklanmıştı. Olayla ilgili 30 Ekim 2012 tarihinde yine aynı kuruluş tarafından hazırlanan 172 sayfalık detaylı ikinci bilirkişi raporunda da manken Baş’ın cinayete kurban gittiği belirtilmişti.

Olaya ilişkin 2017 yılının Şubat ayında iş adamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlanmıştı. 2012’de İstanbul’dan gelen Kalkavan’ın, FETÖ/PDY’nin Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurup, Bayer’in o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer’in tahliyesine yardımcı olduğu öne sürülmüştü.