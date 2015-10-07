İş adamı Adnan Hunca'nın eşi Selma Hunca dün akşamdan beri kayıp

Eski Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve Hunca Kozmetik'in kurucusu Adnan Hunca'nın 75 yaşındaki eşi Selma Hunca'dan, dün akşam saatlerinde "Alışverişe çıkıyorum" diye evden ayrılmasının ardından haber alınamadı. Eşi Adnan Hunca'nın polise haber vermesinin ardından AFAD ve AKUT ekiplerinin desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar, Selma Hunca'nın telefonunun en son sinyal verdiği Bahçeköy yolu ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarıyer'de oturan Selma Hunca'nın alışveriş için markete gittiğini söyleyerek evden ayrıldığı belirtildi. Ancak aradan saatler geçmesine rağmen Selma Hunca'nın geri dönmemesi üzerine, önce ailesi tarafından arandığı, bulunamayınca polisten yardım istendiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü alarma geçiren olay üzerine, bölgede bulunan tüm polislere Selma Hunca'nın fotoğrafı dağıtılarak yaşlı kadın aranmaya başlandı. Aramalar, Selma Hunca'nın telefonunun en son sinyal verdiği Bahçeköy yolu ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aramalara, polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de katılıyor.

Yetkililer, bölgedeki tüm kamera kayıtlarının incelemeye alındığını, Selma Hunca'yı bulmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.