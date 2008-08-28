'İrtica Kıbrıs'ta' uyarısı

Cumhuriyet Gazetesi’nden Reşat Akar’ın haberine göre, AKP hükümetinin, geçen yıl Kıbrıs’taki okullarda yaz tatili süresince imamların yönetiminde ‘din kursları’ başlatma girişimi başarısız olunca, bu yıl 400 kadar çocuk İstanbul ve Bursa’ya gönderildi.



11 ile 15 yaşlarındaki çocuklar ‘din eğitimi ve tatil programı’ adı altında, ailelerinden de izin alınarak kiralan uçakla İstanbul’a götürüldüler. Erkek çocuklar İstanbul’da kalırken, kız çocuklar Bursa’ya gönderildi. Kıbrıs Gazetesi’ne göre, köy imamlarının ev ev dolaşılarak aileleri ikna etmek için çaba harcadığını ve günde 3 saat olarak sunulan Kuran kursunun daha sonra 9 saate çıkarıldığını ve çocukların bundan rahatsız olarak ailelere şikâyette bulunduğunu bildirdi.



Din işleri devre dışı



Akar’ın haberine göre, İstanbul’a götürülen erkek öğrenciler, Boğaziçi Cennet Kuran Kurslarında kaldılar. Uçak biletlerini, köy imamları ve bazı din dersi öğretmenleri aracığı ile temin eden çocukların ailelerine, mali kaynağın Kıbrıs’taki Türk Büyükelçiliği’nden sağlandığı söylendi. KKTC Milli Eğitim ver Kültür Bakanlığı Müsteşarı Erdoğan Sorakın, olaydan haberdar olmadıklarını ve araştırma başlattıklarını belirtirken, KKTC Din İşleri Dairesi’nin de devre dışı bırakıldığı ve organizasyonunun, Türkiye’den gönderilen imamlar ve bazı din öğretmenleri tarafından yürütüldüğü açıklandı.





