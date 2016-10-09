Ironman Hawaii'de zafer Jan Frodeno'nun

Dünyanın en zorlu triatlon yarışı olan Ironman Hawaii'yi geçen yıldan sonra ikinci kez kazanan Jan Frodeno, Normann Stadler'den sonra (2004/2006) bunu başaran ikinci Alman sporcu oldu.

Hawaii'deki 3,86 kilometrelik yüzme, 180,2 kilometrelik bisiklet ve 42,2 kilometrelik maraton yarışının ardından Frodeno damalı bayrağı zorlu rakibi Sebastian Kienle'nin üç buçuk dakika önünde gördü.

Frodeno'nun zafere ulaşması toplamda sekiz saat, altı dakika, 30 saniye sürdü. Yarış sonrası son derece yorgun görünen başarılı sporcu "Daha önce hiç bu kadar ızdırap çekmemiştim. Cehennem gibiydi” diye konuştu. 35 yaşındaki Jan Frodeno şu anda dünyanın en iyi en uzun mesafe triatleti konumunda.

Yarışmada üçüncülüğü Hawaii'de ilk kez yarışan Alman Patrick Lange aldı. Böylece 1997'den beri ilk kez podyumun ilk üç sırasında Alman sporcular yer aldı. Andreas Böcherer beşinci, Boris Stein yedinci olarak ilk 10'a girmeyi başaran diğer Alman atletler oldu.

Kadınlarda ise birinciliği yine geçen yıl olduğu gibi İsviçreli Daniela Ryf kazanarak unvanını korudu. Ryf efsane yarışı geçen yıl ilk kez kazanmıştı.

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DW/ap/dpa, UÇ/HT