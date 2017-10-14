Ironman 70.3 Turkey 2017'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Triatlonun zirve yaptığı organizasyonda 55 ülkeden 1375 sporcu yarışacak

Baba, oğul ve kız aynı takımda

Namık Kemal Kılınç, Serik (Belek) DHA

Antalya\'nın Serik ilçesinde bağlı turizm beldesi Belek\'te bulunan Gloria Sports Arena\'da düzenlenen Ironman 70.3 Turkey 2017 yarışlarının tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Gloria Sports Arena\'nın proje yöneticisi ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu üyesi Elif Özdemir, Ironman Türkiye sorumlusu Özgür Emeklioğlu, Doğan Medya Sportif Direktörü Cem Yılmaz, Ironman Avrupa CEO\'su Andreas Stephan, Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, bir kromozonu eksik olan 14 yaşındaki oğlu Rio ve 10 yaşındaki kızı Tia ile birlikte yarışacak olan Nicholas Watson da katıldı.

15 Ekim Pazar sabahı denizde verilecek startla başlayacak triatlon yüzmenin ardından bisiklet yarışı ile devam edecek ve son olarak koşu ile tamamlanacak.

Tanıtım toplantısında 2 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda, 3 adet oteli ve spor merkezi ile Gloria\'nın spora katkısına dikkat çekildi. Triatlonun zirve yaptığı organizasyonda 55 ülkeden 1375 sporcu yarışacak ve izleyiciler, görevliler ile aynı anda toplam 10 bin kişi bu heyecanı yaşayacak.

Ironman Türkiye sorumlusu Özgür Emeklioğlu verdiği bilgilerde;

\"2000 kişilik ekip, 1000 gönüllü öğrenci, 1000 polis görev yapıyor ve hazırlıklara bir organizasyon biter bitmez bir sonraki için hemen çalışmaya başlıyoruz. Turizme ve spora katkısından dolayı herkes gönüllü ve fedakarlık yaparak çalışıyor. İzleyenler ve sporcuların yakınları ile 10 bin kişi bu heyecanı yerinde yaşıyor\" dedi.

Gloria Sports Arena\'nın proje yöneticisi ve Özaltın Holding yönetim kurulu üyesi Elif Özdemir özetle şu ifadeleri kullandı: \"Ailecek spora her zaman çok önem veriyorduk, Benim ilk girişim ise 2015\'te sport arenanın açılışı ile oldu. Sporun birleştirici gücüne inandığımız için destek olmaya devam edeceğiz.\"

Doğan Medya Sportif Direktörü Cem Yılmaz ise \"Bu branşa emek verenlere saygı duyuyorum, triatlona bu kadar gönül veren insanı görmek beni mutlu ediyor. Ben de bu işin içindeyim ve CNNTürk takımı adına biz de yarışa katılıyoruz. Yayıncı kuruluş olarak bu spora destek vermekten mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Ironman Avrupa CEO\'su Andreas Stephan diğer ülkelerdeki yarışlar ile Türkiye\'deki yarışlar arasındaki farkları şöyle anlattı: \"Avrupa\'daki yarışlara oranla en büyük fark ekim ayında havanın çok elverişli olması ve burada herkesin sporcunun halinden anlaması ve çok yardımcı olmaları. Tesisler ise olağanüstü ve hepsi bir arada.\"

TEAM ANGEL WOLF YARIŞIN EN DİKKAT ÇEKEN VE HİKAYESİ ALKIŞ ALAN TAKIM

Bir kromozonu eksik olan 14 yaşındaki oğlu Rio ve 10 yaşındaki kızı Tia ile birlikte yarışacak olan Nicholas Watson yarışın en dikkat çeken isimlerinden olacak. Oğlu Rio 14 yaşında ve hareketlerinde yetkinsizlikler bulunan bir çocuk. Eşinin uyarısı ile 2 sene önce yarışlara oğlu Rio\'yu da almaya başladı. Çocuğunu sırtında taşıyor , bisikletini iterek götürüyor, çocuğu ile müthiş bir duygusal bağ kuruyor. Kızı Tia ise 10 yaşında olmasına rağmen çok aktif ve yaratıcı. Takımın adı Team Angel Wolf ve takımın meleği de Tia.

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