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Bilim / Teknoloji

İron Man bir hayal değil!

“Demir Adam” filminde izlediğimiz insan vücudunu saran elektronik zırh teknolojisi, yakın gelecekte hayal olmaktan çıkabilir

10 Temmuz 2012 20:01

ABD savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Raytheon, ABD Ordusu için geliştirilecek olan yeni nesil ‘Hava Askeri Sistemi’ projesinde ordu mühendisleriyle beraber çalışacağını açıkladı. Raytheon, 4.7 milyar dolarlık proje kapsamında askerler için “artırılmış yaşam destek ünitesi ve taktik yetenekleri sunan giyilebilir elektronik zırh” üretecek.

Yapılan anlaşmaya göre, Raytheon, geliştirilecek ‘Air Soldier System’ projesinin içinde yer alan Entegre Kişisel Elektronik giysisindeki altı parçadan üçünü üretecek. Bu üç parça, Askeri Bilgisayar Modülü, Kişisel Görüntü Modülü ve Görev Görüntüleme Modülü olacak.
 
Askeri Görüntüleme Modülü, tüm sistemin işletim birimi görevini görecek. Görev Görüntüleme Modülü ise sistem için gerekli kullanıcı arayüzünü sunacağı gibi görev ve navigasyon bilgileri sunacak.
 
Raytheon Teknik Hizmetler Şirketi’nin Başkanı John Harris, Air Soldier System’de yer alacak teknolojiler hakkında, “Diğer sistemlere göre daha hafif, dirençli olacak ve daha fazla entegte kontroller sunacak... Bu özelliklerle durum analizini çok daha iyi yapacak ve görevlerin daha başarılı olmasını sağlayacak” dedi.
 
 

İlk fütürist proje değil

 
 
ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pebtangon'a bağlı olan özel Ar-Ge kurumu DARPA, ABD ordusu için en son teknoloji silah ve donanımlar üretmeye çalışıyor.
 
DARPA'nın "Avatar" adıyla yürüttüğü projede, bir gün orduları oluşturacak robotlar üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, beyin-makine ara yüzü oluşturularak, askerlerin çok uzak mesafelerden beyinleriyle yönetecekleri robotlar geliştirmek isteniyor.
 
Bir diğer fütürist proje, Rusya'da yürütülüyor. Rus işadamı Dimitri Itskov, insan beyninin nakledileceği bir robot üretilmesi için yüzlerce bilim insanı ve mühendisin yer aldığı bir proje başlattı. Itskov, söz konusu teknolojinin 2045'te gerçeğe dönüşebileceğine inanıyor.

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