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Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson: Hayranlarımız müşteriye dönüşürse, belki Metallica hayranı olabilir

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, bir markanın efsane olabilmesi için müşteriye değil hayran kitlesine sahip olması gerektiğini belirterek, “Müşteriler her zaman çekip gidebilir, anca

07 Kasım 2017 20:11

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson, bir markanın efsane olabilmesi için müşteriye değil hayran kitlesine sahip olması gerektiğini belirterek, “Müşteriler her zaman çekip gidebilir, ancak hayranlar kalıcıdır. Hayranlarımız müşteriye dönüşürse, belki Metallica hayranı olabilirler” dedi.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde bugün başlayan Brand Week Istanbul 2017’ye katılan Bruce Dickinson, “Müşteriden Hayran Yaratmak” başlıklı konuşmasıyla dinleyicilerle buluştu. Sadece sanatçı kimliğiyle değil, iş adamı, yazar ve pilot olmasıyla da bilinen Dickinson, bir markanın efsane olabilmesi için müşteriye değil hayran kitlesine sahip olması gerektiğini söyledi. Bruce Dickinson, müşterilerin her an çekip gidebileceğini ancak hayranların kalıcı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Müşteri, çekip gidebilecek bir insandır. Futbol takımınızı desteklemeyi ne zaman bırakırsınız? Hiçbir zaman. Takımınız her maçı kaybetse de hala onu desteklemeye devam edersiniz. Siz delisiniz bu yüzden. Ancak siz bir taraftarsınız. Neden bir taraftarsınız, bilmiyorum. Bir müşteri markete girdiğinde hiçbir şey almadan çıkıp gidebilir. Taraftarlar futbol takımlarıyla bir ilişki içindedir. Birçok insan da Iron Maiden’la bir ilişki içinde.”
“EN BÜYÜK SORUNLARIMIZDAN BİRİ İLETİŞİM KURAMAMAMIZ”
Bruce Dickinson, insanların günümüzdeki en büyük sorunlarından birisinin iletişim kuramamak olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
“20 yıllık bir cep telefonu kullanıyorum ve çok memnunum. Bu telefonda ne hacklenirim, ne de takip edilirim. Demode olmuş bir şey yapmaya yarıyor, insanlarla konuşmaya. Ben bu telefonla insanları arıyorum, onlar ise binlerce mesaj atarak geri dönüş yapıyor. Zamanımızı dijital ortamda iletişim kurmaya çalışmakla boşa harcıyoruz. Biz aslında iletişim kurmuyoruz, dijital harfler, kelimeler üretiyoruz. Mesajlar gönderiyoruz, ancak geri aldığımız hiçbir şey yok. İş hayatı ve günlük hayatımızdaki en büyük sorunlarımızdan biri insanların birbirleriyle konuşmaması, iletişim kurmaması. Aynı ofisteki insanlar birbirleriyle konuşmak yerine mail atıyorlar.”
“HAYRANLARIMIZ MÜŞTERİYE DÖNÜŞÜP GİDERSE, BELKİ METALLICA HAYRANI OLABİLİRLER”
Iron Maiden’ın turne uçağı Ed Force One’dan da bahseden Dickinson, “Pilotluk eğitimi almaya başlamıştım ve ‘Konserlerimize kendi uçağımızla gitmek ne kadar havalı olurdu değil mi’ dedim ve bu gerçekleşti. Uçan bir turne otobüsümüz oldu. Ancak gece boyunca bir kişinin içki içmemesi gerekiyordu. Bu da beni biraz sinir ediyordu tabii ki. Bu arada uçağın bir ay boyunca bir yerde park ederek durması bile yarım milyon dolara mal oluyordu. Biz de finansal olarak bunu nasıl ucuza getireceğimizi düşünmeye başladık. Hayranlarımızın müşteriye dönüşmesini de istemiyorduk. Çünkü hayranlarımız müşteriye dönüşüp giderse, belki Metallica hayranı olabilirler. Şaka bir yana dünyanın her yerinde hayranlarımız var ve bizim ülkelerine gelmemizi istiyordu. Ancak tüm konserlere uçakla gitmek çok pahalıya mal olacaktı. Muhasebeciler yüzünden ‘hayır’ diyorduk. Biz de Güney Afrika’da bir şirketle 3 yıllık anlaşma yaptık ve havayolu şirketimizi oluşturduk. Dünyada en çok fotoğrafı çekilen uçak herhalde bizim uçağımız olmuştur” diye konuştu.

Bruce Dickinson, konuşmasının ardından dinleyici tarafından büyük alkış aldı.

(FOTOĞRAF)

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