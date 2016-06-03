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Dünya

Iron Maiden'ın uçağı Merkel ve Hollande'ın uçağını ezdi!

Heavy metal grubu Iron Maiden'ın Ed Force One isimli uçağı sosyal medyada olay oldu. Dev jumbo jet Angela Merkel ve François Hollande'ın uçaklarını makete çevirdi.

03 Haziran 2016 22:15

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden'ın Ed Force One isimli uçağı ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın uçakları ile yan yana gelince ilginç bir görüntü oluşturdu.

Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, konser için Çarşamba günü İsviçre'nin Zürih kentine gitti.

Sonisphere Festivali kapsamında konser verecek olan Iron Maiden grubu, Zürih Havalimanı'na Ed Force One adını verdikleri özel uçakla iniş yaptı.

Grubunun uçağının görüntüsü sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorum aldı. Dünyanın en uzun tünelinin açılışına katılmak için İsviçre'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Zürih Havalimanı'nda bulunan uçakları İngiliz grubun jumbo jetinin yanında maket görüntüsü verdi.

İki lider de kısa mesafa uçuş için küçük uçakları tercih etmişti. Bu nedenle Iron Maiden'ın uçağı Almanya ve Fransa bayraklı jetleri gölgede bıraktı.

 

Iron Maiden'ın pilotu, solist Dickenson

 

Boeing 747 model dev jumbo jeti grubun solisti Bruce Dickinson kullanıyor. Iron Maiden birkaç ay öncesine kadar Boeing 757'yi kullanıyordu ancak uçak gruba küçük geldi. Boing 757'nin kaptanlığını da Dickenson yapıyordu. 

Kanat uzunluğu 60 metre olan Boeing 747 1970 yılında piyasaya sürüldü. Airbus A380'in 2006 yılında piyasaya sürülmesine kadar dünyanın en büyük uçağı rekorunu elinde tutmuştu. 

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