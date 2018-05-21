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Irmakta kaybolan Samet'i arama çalışması 3'üncü gününde

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun'un (5) bulunmasına yönelik arama çalışmalarına, 3'üncü günün sabahında yeniden başlandı

21 Mayıs 2018 17:15

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'un (5) bulunmasına yönelik arama çalışmalarına, 3\'üncü günün sabahında yeniden başlandı. 
Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarından geçen Manavgat Irmağı kıyısında, cuma günü ailesiyle gittiği piknikte ırmağa düşerek, kaybolan Samet Durmuş Vurkun\'u arama çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde başlanılan arama çalışmasına Jandarma Arama Kurtarma Timi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK 08) Timi\'nden 8 dalgıç katıldı. Aramalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait 3 su altı arama robotu da kullanılıyor.
Samet Durmuş Vurkun\'un annesi Zeynep ve babası İbrahim Vurkun da ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor. Arama çalışmaları nedeniyle Oymapınar ve Manavgat barajlarının kapakları kapatıldı.

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