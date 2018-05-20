Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun\'u bulabilmek için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarından geçen Manavgat Irmağı kıyısına cuma günü ailesiyle pikniğe giden Samet Durmuş Vurkun, saat 16.00 sıralarında ırmak kenarında oynarken ayağı kayınca suya düştü. Olayı fark eden baba İbrahim Vurkun, suya atladı. Debisi yüksek olan ırmakta Samet Durmuş Vurkun gözden kaybolurken, baba ise bir ağaca tutunarak kurtuldu. İhbar üzerine gelen ekipler olay günü ırmakta arama yaptı ama sonuç elde edilemedi.

Dün sabah saatlerinde de Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma su altı arama timleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yeniden arama çalışması başlattı, ancak Samet\'e ulaşılamadı. Bu sabah AFAD, jandarma arama kurtarma, jandarma su altı arama kurtarma, İHH ve Sahil Güvenlik ekipleriyle yeniden arama çalışmasına başlandı. Arama çalışmaları için ırmağa su veren Manavgat Barajı\'nın kapakları sabaha karşı kapatıldı.

İbrahim ve Zeynep Vurkun çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Samet Durmuş Vurkun\'un bulunması için hem ırmak kenarından yaya olarak hem de dalgıçlar tarafından su altında aramalar yapılıyor.



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