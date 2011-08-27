Irmak Zileli'den İlk Roman: Eşik!



BATUR FATİH İLHAN-T24

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Özgün edebi dili ve sürükleyici anlatımıyla ilk-roman çalışmasına imza atan Irmak Zileli Eşik’le Eylül’ün ikinci haftası raflarda olacak.











Bir kadının var oluş hikâyesini anlatan ‘Eşik’, siyasal ve ideolojik çatışmaların içindeki bir kız çocuğunun açmazlarını, çelişkilerini ilmek ilmek örerken, bir ailenin fertleri olan öteki roman karakterlerinin ruhunda, düşünce dünyasında yaşanan dönüşümü de kendine has bir edebi üslupla yansıtıyor.

Eşik, aslında evrensel bir temayı, tam da okur beklentilerine uygun bir biçimde yerel öğeleri kullanarak işleyen bir roman. Türkiye’nin geçmiş 30 yıllık tarihinde, özellikle de 12 Eylül ve sonrası süreçte yaşanan siyasi ayrışmaların, çatışmaların ortasındaki (baş kahraman) Eylül'ün hikâyesi, dünyanın her yerinde benzer şekillerde gösteriyor kendini.

Babası ile dayısı, annesi ile babası, kimi zaman da annesi ile dayısı arasındaki çatışmaların ortasında kalan Eylül, ailesinden aldığı özellikleri kendi kişiliğinde olgunlaştırmaya, babasının yeni değerleri ile annesinin bağlı kaldığı değerler arasında yolunu bulmaya, günlük ya da yaşamsal seçimlerini yapmaya ve böylece varoluşunu tamamlamaya çalışıyor.





Irmak Zileli’yi Tanıyor Musunuz?



1978 İstanbul doğumlu. Sosyal Antropoloji öğrenimi gördü. Televizyon ve dergilerde muhabirlik yaptı. Roman Kahramanları dergisinin kuruluşunda görev aldı ve ilk altı sayı genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006’dan bu yana çeşitli dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayımlanıyor. Aylık ‘Remzi Kitap Gazetesi’nin editörlüğünü sürdürüyor. Basılmış eserleri arasında Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma ve Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) başlığıyla Halit Refiğ ile söyleşi kitabı bulunuyor.





