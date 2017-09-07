İrma saatte 295 km hızla Karayipler'i vurdu

İrma Kasırgası, Florida'nın güneyinde yer alan Karayipler'de ciddi yıkıma neden oldu. Başbakan Gaston Browne, Barbuda adasının tamamen yerle bir olduğunu açıkladı. Başbakan, 1,600 nüfuslu adada bir kişinin öldüğünü, adanın harabeye döndüğünü ve yüzde 95'inin zarar gördüğünü söyledi.

6 kişinin İrma yüzünden hayatını kaybettiği Karayip adalarından Saint-Martin'in Fransa'ya ait bölgelerinin tamama yakın bölümünün de tahrip olduğu açıklandı.

Kasırgaların yıkıcılık sıralamasında en yüksek olan 5. kategoride yer alan İrma'nın saatte 295 kilometre hıza ulaştığı tespit edildi.

Florida'ya yaklaşıyor

Porto Rico'nun kuzeyinden batıya yönelen kasırganın San Juan kentinde şiddetli yağışlara ve elektrik kesintilerine neden olduğu bildirildi.

İrma'nın hafta sonunda Florida'ya ulaşması bekleniyor. ABD'ye bağlı olan Puerto Rico ile Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde acil durum ilan edildi ve bölge sakinlerinden afet bölgesini tahliye edilmesi istendi. Kasırganın söz konusu eyaletlerde tarihin en büyük tahribatına yol açmasından endişe ediliyor.

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi İrma'nın Karayipler ve Meksika Körfezi dışında kaydedilen en şiddetli kasırga olduğunu duyurdu. İki hafta önce Texas eyaletinin sahil şeridine vuran Harvey Kasırgası da en az 60 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolarlık hasara yol açmıştı. Atlantik Okyanusu ile Meksika Körfezi'nde rüzgarın hızının şiddetli fırtına kategorisine girdiği iki kasırga daha tespit edildi.

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DW, afp, dpa/AG, ÖA