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Dünya
BBC Türkçe

Irma Kasırgası'nın ardında bıraktığı yıkımın fotoğrafları

Karayipler'de Antigua, Anguilla, Virgin Ardaları St Barts ve St Martin üzerinden geçip büyük bir yıkım yaratan Irma Kasırgası şu ana kadar 14 kişinin ölümüne yol açtı.

29 Nisan 2018 20:30

Dominik Cumhuriyeti'nde ise bazı yerleşim yerlerine ulaşım tamamen kesilmiş durumda.

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerlerken ardında da büyük bir yıkım bırakıyor.

Küba, Bahamalar ve Forida'ya doğru yol alan Irma, geçtiği bölgelerede elektrik iletim hatlarını tamamen kullanılmaz hale getiriyor, sellere yol açıyor ve evleri yıkıyor.

Kasırgadan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Barbuda'nın Başbakanı Gaston Browne, yerleşim yerlerindeki hasar oranının yüzde 95 olduğunu söyledi ve nüfusun yüzde 60'ının evsiz kaldığını ifade etti. Karayipler'de Antigua, Anguilla, Virgin Ardaları St Barts ve St Martin üzerinden geçip büyük bir yıkım yaratan Irma Kasırgası şu ana kadar 14 kişinin ölümüne yol açtı.

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