Irma Kasırgası tahrip etmeye devam ediyor

Karayipler’deki adaları geçen hafta vuran ve hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine ulaşan Irma Kasırgası, ABD'de üç olmak üzere toplamda en az 30 kişinin ölümüne sebep oldu. Her ne kadar kasırganın kategorisi 4'ten 2’ye düşürülmüş olsa da kasırganın tahribat gücünün yüksek seyrettiği ve tehlikenin henüz geçmediği belirtildi.

Florida'yı ilk başta kategori 4 ile vuran Irma Kasırgası, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur olarak kendini hissettirdi. Kasırganın şiddeti daha sonra 4'ten 2'ye düşürüldü, ancak yaklaşık 6 milyon insanın Florida’yı tahliye etmesi talimatı verilen kasırganın eyalette yaşayanları tehdit etmeye devam ettiği bildirildi.

ABD’nin Ulusal Kasırga Merkezi’nden (NHC) yapılan açıklamaya göre Irma’nın pazartesi günü hafifleyerek Florida'nın kuzeyinde veya Georgia’nın güneyinde tropik bir fırtına olarak devam edeceği belirtildi.

Kategori 2’de seyrettiği belirtilen Irma’nın saatte en yüksek 155 kilometre ile Florida'dan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi.

En az 30 kişi hayatını kaybetti

Karayipler'in açıklarında başlayan ve geçen haftadan bu yana etkili olan Irma Kasırgası, en az 30 kişinin ölümüne sebep oldu.

Kasırganın sebep olduğu kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağmur sebebiyle Florida'da üç kişi farklı araba kazalarında hayatını kaybederken, Fransa'ya ait Saint Barthelemy adası ve Fransa ile Hollanda arasında paylaşılan Saint Martin adasında en az 14 kişi öldü.

Kasırga nedeniyle İngiltere’ye ait Batı Hint Adaları’nda altı kişi ölürken, dört kişi Virgin Adaları’nda, iki kişi Porta Riko’da ve bir kişi de Barbuda adasında hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Irma Kasırgası sebebiyle Florida eyaletinde büyük bir afet yaşandığına dair ilanı onayladı. Böylelikle afetten etkilenen eyalete federal devlet yardımı yapılabilecek.

dpa/Reuters/AFP/DÇ/HS

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