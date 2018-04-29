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BBC Türkçe

Irma Kasırgası Küba ve Florida'ya ilerliyor

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Turks ve Caicos adalarında ulaşan ve yine büyük bir yıkıma yol açan kasırga şu ana kadar 14 kişinin ölümüne neden oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Turks ve Caicos adalarında ulaşan ve yine büyük bir yıkıma yol açan kasırga şu ana kadar 14 kişinin ölümüne neden oldu.

İngiltere toprağı olan Turks ve Caicos adalarının açıklarında, dalga boyları 11 metrenin üzerine çıktı.

Hâlâ 2010'daki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Haiti'de de kIrma Kasırgası nedeniyle altyapı hasarları oluştu.

Irma Kasırgası ABD'ye doğru ilerlerken, Florida eyaletinin sahil bölgelerinde yaşayan yaklaşık 500.000 kişinin tahliye çalışmaları da başladı.

Kasırganın Pazartesi günü Florida'ya ulaşması bekleniyor.

Saatte 300 km hızla ilerleyen Irma'nın hızı ise ana karaya yaklaştıkça bir miktar azaldı ve saatte 270 km'ye geriledi. Ancak kasırga hâlâ en tehlikeli seviye olan kategori 5 olarak sınıflandırılıyor.

Kızılhaç örgütü, şu ana kadar 1,2 milyon kişinin Irma Kasırgası'ndan etkilendiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 26 milyona çıkacağını söyledi.

Örgüt ayrıca temiz suya erişimin kesildiği bölgelerde salgın hastalık riskinin ortaya çıktığını da ifade ederek, "Afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması muhtemel" dedi.

Kasırga, Truks ve Caicos adalarını geçerek Bahamalara doğru ilerlemeye devam ediyor.

Irma'dan en çok etkilenecek bir sonraki kara parçasının ise Küba olacağı ifade ediliyor. Ardındansa ABD'nin Florida eyaleti Irma Kasırgası'nı göğüslemeye çalışacak.

35.000 nüfuslu Turks ve Caicos adalarında yaşayan bir görgü tanığı, "Basınç o kadar hızlı düşüyor ki göğüs kafesinizde hissediyorsunuz" dedi.

Takım adaların en büyüğü Grand Turk adasında evlerin çatıları uçarken, yerleşim yerlerinin büyük kısmında sel felaketi yaşanıyor.

Adada elektrik iletim altyapısı da ciddi biçimde hasar gördü ve evlerin büyük kısmı elektriksiz kaldı.

Benzer durumlar, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin kasırgadan etkilenen bölümleri için de geçerli.

Küba'da ise Irma'nın en büyük hasarı vermesi beklenen sahil şeridindeki otellerde kalan binlerce turist, iç bölgelere taşındı.

Yerel havalimanlarında meydana gelen hasarlar nedeniyle insani yardım ulaştırma konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

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