Irma Kasırgası: İki Karayip adası tamamen yerle bir oldu

Irma Kasırgası'nın geçtiği Karayipler'de Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş St Martin Adası ile Barbuda adası enkaza dönerken , bölgedeki adalarda 'en az dokuz kişinin' hayatını kaybettiği doğrulandı.

Binaların moloz yığınına döndüğü St Martin Adası'nın "neredeyse yok olduğu", Barbuda adasının ise yaşanamaz hale geldiği belirtiliyor.

Porto Riko'nun kuzeyine saatte 295 km hızla ilerleyen Irma Kasırgası, en tehlikeli seviye olan kategori 5 olarak sınıflandırılıyor.

BBC'ye konuşan Antigua ve Barbuda Başbakanı Browne, Barbuda'da nüfusun yarısının evsiz kaldığını, bölgenin yeniden inşasının ise 100 milyon dolara mâl olacağını söyledi.

Barbudalı yetkililer, çocuk olduğu düşünülen en az bir kişinin hayatını kaybettiğini de doğruladı.

Bağımsız ada ülkesi Antigua ve Barbuda'nın Antigua bölgesi fırtınayı hasar ve can kaybı olmadan atlattı. Barbuda halkının da 80 bin kişinin yaşadığı Antigua'ya göç etmesi bekleniyor.

Fransa ve Hollanda arasında paylaşılan 75.000 nüfuslu St Martin'den gelen görüntülerse, büyük bir yıkıma işaret ediyor. Adada bulunan Karayipler'in en büyük üçüncü havaalanı tamamen yok oldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte liman ve havaalanlarındaki büyük hasar nedeniyle adanın ulaşılamaz hâle geldiğini ancak burada can kaybı olmadığını söylerken, Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Anguilla adası sakinlerinden biri ise, buranın "nükleer bomba saldırısına" uğramış gibi göründüğünü anlattı.

Irma Kasırgası'nın Pazar günü vuracağı düşünülen ABD'nin Florida eyaleti, Virgin adaları ve Porto Riko'da olağanüstü hâl ilan edilirken, Florida Keys takımadalarındaki turistler tahliye ediliyor.

Florida ve Orlando eyaletlerindeki birçok havaalanında uçuşlar kesintiye uğradı.

Öte yandan, Atlantik Denizi açıklarında çıkan Jose fırtınası birinci kategori kasırgaya, Meksika Körfezi'nde çıkan Katya fırtınası da kasırga seviyesine çıktı.

Irma Kasırgası'nın ulaşacağından endişe edilen Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Küba ve Bahama adalarında da çeşitli önlemler alınıyor.