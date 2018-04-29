Irma Kasırgası Florida'ya yaklaşıyor: 'Evlerinizi hemen terk edin'

Karayipler ve Küba'da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine yaklaşıyor.

Florida Valisi Rick Scott, tahliye emri verilen yaklaşık 6 buçuk milyon kişiye "evlerinizi hemen terk edin" uyarısı yaptı. Bu sayı, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

Vali Scott, "Eğer tahliye bölgesindeyseniz acilen başka bir yere sığının, fazla vaktiniz kalmadı" dedi.

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, şu an saatte ortalama 210 kilometre hızla ilerliyor.

Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 25 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Florida'nın güneyindeki ada zinciri Florida Keys'te kasırganın hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Eyalette şu ana kadar 200 binden fazla hane elektrik kesintilerinden etkilendi.

Irma Kasırgası'nın Florida'nın merkezine bugün ulaşması bekleniyor.

Eyalette kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor.

Yaklşaık 3 milyon kişinin yaşadığı Tampa Körfezi bölgesi 1921'den bu yana büyük kasırgalardan etkilenmemişti.

Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.