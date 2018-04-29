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BBC Türkçe

Irma Kasırgası: 'Barbuda Adası'nın yüzde 95'i zarara uğradı'

Karayipler'in doğusunda bulunan Barbuda Adası'nın başbakanı Gaston Browne, Irma Kasırgası'nın 'adanın yüzde 95'ine zarar verdiğini' söyledi. Şimdiye kadar kasırga yüzünden en az dört kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Karayipler'in doğusunda bulunan Barbuda Adası'nın başbakanı Gaston Browne, en tehlikeli sınıflandırma olan 5 kategorisinde yer alan Irma Kasırgası'nın 'adanın yüzde 95'ine zarar verdiğini' söyledi.

Saatte 300 kilometreye ulaşan bir hızla Karayipler'e varan Irma Kasırgası'nın yarattığı etkiyle ilgili konuşan Browne, "Gözlemlerimden ve havadan yaptığımız araştırmaya göre Ada'daki evlerin ve binaların yüzde 95'i bir şekilde zarara uğratmış vaziyette. En azından çatılarının bir kısmını kaybetmişler. Gerçekten bu durumu görmek çok üzücü" dedi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği Barbuda adasında 1.800 kişi yaşıyor.

Fransa'ya bağlı olan St. Barts ve St. Martin adalarında ise en az iki kişinin, Barbados adasında da bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Irma Kasırgası'nın St. Barts ve St. Martin adalarında 'zor ve acımasız' etkiler bırakacağını açıkladı.

Kasırganın şimdiden bu adalarda sellere yol açtığı ve binaları yıktığı biliniyor.

Irma Kasırgası ilk önce Antigua ve Barbuda ile St. Barts ve St. Martin adalarına geldi.

Karayipler'de kasırganın etkili olacağı düşünülen yerlerde binlerce kişi tahliye edildi.

Son 10 yılın Atlantik Okyanusu'nu etkisi altına alan en güçlü kasırgası olan Irma'nın ulaştığı Porto Riko'da herkese evlerinde kalması tembih edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde acil durum önlemleri kapsamında benzinin bittiği belirtilirken insanlar evlerine yiyecek, içecek ve kum torbası depoladı.

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