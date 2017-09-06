İrma Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor

Kayıtlara geçen Atlas Okyanusu'ndaki en şiddetli kasırgalardan biri olarak değerlendirilen Irma Kasırgası, Karayiplerdeki Barbuda ve Antigua adalarına ulaştı. Barbuda'da bazı telefon hatlarının kesildiği ve birçok evin çatısının çöktüğü yönünde haberler geliyor.

Şiddeti açısından en yüksek derece olan 5'inci kategoride sınıflandırılan kasırganın, hafta sonuna doğru Porto Riko ve Virgin adaları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor.

Irma Kasırgası, Ağustos ayında ABD'nin Teksas kıyılarını vuran Harvey Kasırgası'ndan sonra ABD'nin kısa bir zaman diliminde yaşayacağı ikinci doğal afet olarak değerlendiriliyor. Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hızı saatte yer yer 295 kilometreye ulaşan kasırganın "potansiyel bir felaket" olacağı tahmininde bulunuyor. Harvey Kasırgası Kategori 4 olarak sınıflandırılmıştı.

Kasırganın, ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Haiti de etkili olarak toprak kaymalarına neden olması öngörülüyor. Meteoroloji uzmanlarına göre Irma Kasırgası kimi bölgelerde yedi metre yüksekliğindeki dalgalara sebebiyet verebilecek.

İrma öncesi afet ilanı

Kasırganın ABD anakarasına ulaşmasından birkaç gün önce Başkan Donald Trump, Porto Riko, ABD Virjin Adaları ve Florida eyaletinin tamamını afet bölgesi ilan etti. Bahamalar'da da altı küçük ada boşaltıldı.

Porto Riko'da okullar ve iş yerleri kapatılırken, olası arama kurtarma ve yeniden inşa çalışmaları için şimdiden 15 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Borçlanma limitleri

Öte yandan Harvey Kasırgası sonrası yeniden yapılanma çalışmaları için ABD Kongresi'nden ilk etapta 7,9 milyar dolarlık ödenek isteyen Trump'ın talebi, henüz onaylanma sürecindeyken yaklaşan İrma Kasırgası, borçlanma ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyetçi Parti üyeleri, bu gibi felaketlerden dolayı artan masraflar doğrultusunda ABD'nin borçlanma limitlerinin kaldırılmasını talep ederken, sadece Harvey Kasırgası'nın izlerini silmenin maliyetinin, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın 110 milyar dolarlık faturasından daha ağır olması tahmin ediliyor.

Kongre'deki Demokratlar borçlanma limitlerinin arttırılması ya da kaldırılması fikrine karşı çıkarken, konunun önümüzdeki günlerde Kongre'nin üst kamarası olan Senato'da tartışılması bekleniyor.

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AP,AFP/ÇÖ,BD