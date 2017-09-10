T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irma Kasırgası ABD'ye ulaştı

Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinin güneyine ulaştı. Kasırga ABD'deki en büyük tahliye operasyonlarından birine neden oldu.

10 Eylül 2017 18:43

Irma Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın kuzey ucunun pazar sabahından itibaren ABD'nin Florida eyaletinde bulunan adalar grubu Florida Keys'e ulaştığını bildirdi. Çok büyük bir çapa sahip olan kasırganın Florida eyaletinde büyük tahribat yaratmasından endişe ediliyor.

Irma Kasırgası rotasını bir miktar daha batıya doğru çevirirken, Ulusal Kasırga Merkezi nüfusun yoğun olduğu Tampa ve St. Petersburg kentlerinin kasırganın şu anki rotası üzerinde olduğunu açıkladı. Merkez, kasırganın halihazırda 5 üzerinden 4'üncü kategoride bulunduğunu bildirdi.

Florida'da kasırga nedeniyle 6 milyon 300 bin kişiye bölgeyi tahliye etmeleri talimatı verilmişti. Irma Kasırgası'ndan kaçan yüzbinlerce kişi geceyi barınaklarda geçirmiş, otoyollarda büyük trafik sıkışıklıkları yaşanmıştı. Yaşadıkları bölgeyi terk etmeyenler ise 4,5 metre yüksekliğe kadar ulaşabilecek fırtına dalgalarına hazırlıklı olmaya çalışıyor. Kasırganın Florida'nın doğusunda sel ve ağır yıkıma neden olması bekleniyor.

Irma Kasırgası dün Küba'nın kuzeyinde etkili oldu. Irma, Küba'ya gelmeden önce ise Karayipler'deki adalarda en az 22 kişinin ölümüne yol açmıştı. Birçok noktada iletişim hatları kesildiği için önümüzdeki günlerde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BW/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irma Kasırgası ABD FloridaABDKasırgası ABD FloridaFlorida KeysKasırga MerkeziABD FloridaFloridaKasırgasıUlusal Kasırga MerkeziTampaKübaKarayiplerWelle Türkçe Reuters/dpa/BW/SSB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24