Irma Kasırgası ABD'de yıkıcı olacak

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Karayipler'de geçtiği adaları yerle bir eden kasırga, Küba'nın kuzeyine ulaştı.

Kasırganın buradan ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerlemesi bekleniyor.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), kasırganın vurduğu yerlerde yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Yaklaşık yarım milyon kişiden evlerini terk etmelerinin istendiği Florida'da, bazı bölgelerin günlerce elektriksiz kalabileceği belirtildi.

Karayipler'de geçtiği adalarda büyük yıkıma neden olan kasırgadan şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi etkilendi. Hayatını kaybedenlerin sayısı en az 26.

Saatte 300 km hızla ilerleyen Irma'nın hızı ana karaya yaklaştıkça bir miktar azaldı ve saatte 270 km'ye geriledi. En tehlikeli seviye olan kategori 5 olarak sınıflandırılan kasırganın kategorisi de 4'e düşürüldü.

Ancak Amerikalı yetkililer kasırganın hâlâ aşırı derecede tehlikeli olduğunu uyarısında bulundu.

Turks ve Caicos adalarını vurup geçen kasırga Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye ciddi yağış bıraktıktan sonra Küba'nın kuzeyine ve Bahamaların merkezine ulaştı.

Reuters yaklaşık 50 bin turistin Küba'yı terk ettiğini, kuzey sahillerindeki otellerin bomboş olduğunu bildirdi.

Bahamaların da güneydoğu kısmında tahliye çalışmaları sürüyor.

İngiltere toprağı olan Turks ve Caicos adalarının açıklarında, dalga boyları 11 metrenin üzerine çıktı.

Hâlâ 2010'daki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Haiti'de de Irma Kasırgası nedeniyle altyapı hasarları oluştu.

Florida eyaletinin sahil bölgelerinde yaşayan yaklaşık 500.000 kişinin tahliye çalışmaları başladı.

Kasırganın haftasonundan itibaren Florida'da etkisini göstermesi bekleniyor.

Kızılhaç örgütü, şu ana kadar 1,2 milyon kişinin Irma Kasırgası'ndan etkilendiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 26 milyona çıkacağını söyledi.

Örgüt ayrıca temiz suya erişimin kesildiği bölgelerde salgın hastalık riskinin ortaya çıktığını da ifade ederek, "Afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması muhtemel" dedi.

Turks ve Caicos takım adalarının en büyüğü Grand Turk adasında evlerin çatıları uçarken, yerleşim yerlerinin büyük kısmında sel felaketi yaşanıyor.

Adada elektrik iletim altyapısı da ciddi biçimde hasar gördü ve evlerin büyük kısmı elektriksiz kaldı.

Benzer durumlar, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'nin kasırgadan etkilenen bölümleri için de geçerli.

Küba'da ise Irma'nın en büyük hasarı vermesi beklenen sahil şeridindeki otellerde kalan binlerce turist, iç bölgelere taşındı.

Yerel havalimanlarında meydana gelen hasarlar nedeniyle insani yardım ulaştırma konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.