Irma geçtiği yeri yıkıyor

Atlantik Okyanusu'nda kaydedilmiş en şiddetli kasırgalardan biri olan Irma, saatte neredeyse 300 kilometreye varan hızla Karayipler'deki adaları vurdu. Kasırganın nihai istikameti ABD'nin Florida eyaleti.

Özellikle Karayipler'in kuzey ve doğusundaki adaları vuran Irma Kasırgası, bölgedeki evleri tahrip etti ve sel basmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler de yaptığı açıklamada kasırgadan önümüzdeki günlerde 37 milyon kişinin etkileneceğini duyurdu.

Şiddeti açısından en yüksek derece olan 5'inci kategoride sınıflandırılan Irma Kasırgası, Fransız adaları Saint Martin ile Saint Barthelemy'deki evlerin çatılarını uçururken, adalardaki bütün elektrik altyapısını da alt üst etti. Fransa, her iki adaya da su ve yiyeceklerden oluşan acil yardım malzemeleri gönderdi.

İki kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın denizaşırı topraklarından sorumlu bakanı Annick Girardin, şu ana kadar iki kişinin fırtına sebebiyle hayatını kaybettiğini, iki kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Bölgede bulunan Hollanda'ya bağlı üç adaya yardım götüren Hollandalı askerler adalarda tahribatın yüksek olduğu ancak ölüm yaşanmadığını belirttiler.

Antigua ve Barbuda ülkesini oluşturan iki ana adadan Barbuda'nın tam üstünden geçen kasırga, adada yaşayan bin 700 kadar kişiden haber alınamamasına sebep oldu.

Çarşamba öğleden sonra Irma Kasırgası'nın merkezi Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın 150 kilometre kadar doğusunda ve Virgin Adaları'nın da 35 kilometre kadar güneydoğusunda bulunuyordu.

ABD'nin Ulusal Meteoroloji Kurumu NWS, Porto Riko'nun 1928'de San Felipe Kasırgası'ndan beri bu şiddette bir fırtına görmediğini açıkladı. San Felipe Kasırgası'nda Guadalup, Porto Riko ve Florida'da toplam 2 bin 700'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Trump kasırgalar için devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki liderlerle üç aylık bir borç tavanı yükseltilmesi konusunda anlaştıklarını ve bu yolla geçen hafta ABD'nin Texas eyaletini vuran Harvey Kasırgası'ndan etkilenenlerle Irma Kasırgası'ndan etkileneceklere devlet yardımı yapılabileceğini söyledi.

Trump ayrıca Virgin Adaları ve Porto Riko için de bir acil durum bildirimi imzaladı. Bu belge sayesinde Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve başka acil kurtarma ekipleri bu iki ülkede fırtına sonrası enkazları kaldırmaya yardım edebilecek ve gerekli diğer hizmetleri de sağlayabilecekler.

Irma'nın şiddetini koruması bekleniyor

NWS'ten yapılan açıklamada Irma'nın önümüzdeki iki ile üç gün içerisinde hızının değişkenlik göstereceği ancak muhtemelen şiddet bakımından 4. veya 5. kategoride kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Irma Kasırgası'nın hafta sonunda Florida'ya erişmesi beklenirken yol üzerinde Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Küba, Turk ve Caicos adalarıyla Bahamaların bir kısmını etkilemesi bekleniyor.

Florida Valisi Rick Scott, Irma Kasırgası'nın 25 yıl evvel Florida'yı vuran ve bazı mahalleri tamamıyla yok eden Andrew Kasırgası'ndan "daha büyük, hızlı ve şiddetli” olacağını söyledi.

Florida’nın bazı ilçeleri zorunlu tahliye emiri yayınlarken, bazıları da bu kararı yaşayanlara bıraktı.

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AP/AFP/Reuters/dpa/DÇ/HS