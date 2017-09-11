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Dünya
Deutsche Welle

Irma "fırtına" statüsüne indirildi

Karayipler’den ABD sahillerine ulaşan ve giderek şiddetini kaybeden Irma Kasırgası’nın kategorisi “tropikal fırtınaya” indirildi. Florida’da etkili olan fırtınanın salı gününden zayıflaması bekleniyor.

11 Eylül 2017 20:01

Atlas Okyanusu'nda tarihte kayda geçen en şiddetli kasırgalardan birisi olarak anılan Irma, yaklaşık bir haftadır Karayipler'de can ve mal kaybına yol açtıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili oluyor.

Saatte yaklaşık 295 kilometreden 170 kilometre hıza gerileyen rüzgârlarla şiddetini kaybeden Irma'nın kategorisi "tropik fırtınaya” indirilirken, Küba'da hayatını kaybeden 10 kişi ile birlikte şu ana kadar en az 38 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Felaket sonrası bir açıklama yapan Havana yönetimi, göğüs hizasına kadar gelen deniz sularının kalabalık mahallelerde kayıplara neden olduğunu ve ölümlerin bir kısmının zarar gören binaların kısmen çökmesinden kaynaklandığı bildirdi.

Florida'da ise üç kişi hayatını kaybederken, eyalet çapında yaklaşık altı milyon kişi elektrikten mahrum durumda. Miami Havalimanı'nda da pazartesi günü uçuşlar durduruldu. Yetkililer, vatandaşlara evlerinden çıkmama çağrısı yapıyor.

Irma'nın Florida'ya yaklaştığı sırada eyaletin güneyinde yaklaşık 6 buçuk milyon kişi tahliye edilmişti.

Hollanda ve Fransa liderleri Karayipler'e gidiyor

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın, ülkenin denizaşırı toprak parçalarından Sint Maarten'deki kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere buraya hareket edeceği açıklandı. Kral Willem-Alexander'a İçişleri Bakanı Ronald Plasterk eşlik edecek ve adada hasar görmüş havalimanı, hastane ve okulları ziyaret edecek.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Karayipler'deki Fransız adası Saint Martin'e hareket edecek. Salı günü adaya varması beklenen Macron, ülkesinde kasırgayla mücadele için yeterinde çaba göstermediği şeklinde eleştirilmişti.

Karayipler'deki kayıplar

Geçen hafta kasırganın etkili olduğu Karayipler'de Fransa'ya ait Saint Barthelemy adası ve Fransa ile Hollanda arasında paylaşılan Saint Martin adasında en az 14 kişi ölmüştü. İngiltere'ye ait Batı Hint Adaları'nda altı kişi ölürken, dört kişi Virgin Adaları'nda, iki kişi Porto Riko'da ve bir kişi de Barbuda adasında hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Irma sebebiyle Florida eyaletinde büyük bir afet yaşandığına dair ilanı onayladı. Böylelikle afetten etkilenen eyalete federal devlet yardımı yapılabilecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,AP,AFP/ÇÖ,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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