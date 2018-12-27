İrlanda'nın eşcinsel başbakanı, Putin'le görüşmek istiyor

İrlanda’nın eşcinsel başkanı Leo Varadkar, Vladimir Putin ile Rusya’da 2013 yılından beri süren “gey propaganda yasağı” hakkında konuşmak istiyor.

Kaos GL'nin Independent’tan aktardığına göre Varadkar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, ülkedeki LGBTi+’ları kriminalize eden politikalara itiraz etmek ve Putin’e eşit haklardan bahsetmek istediğini söyledi.

Röportajında Varadkar, Putin ile 11 Kasım’da Paris’te tanıştığını ancak bu konuyu konuşmak için uygun bir fırsat olmadığını belirtiyor. Varadkar ilk fırsatta Putin’le bu konuyu konuşmak istediğini ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yasaların Rusya’yı daha güçlü hale getirdiği düşüncesine itiraz etmek istediğini söyledi.

Leo Varadkar hakkında

Varadkar 7 Haziran’da İrlanda’nın eski başbakanı Enda Kenny’nin istifasının ardından yapılan seçimi kazandı. Varadkar 2015 yılında yapılan referandumda eşcinsel evliliğe onay verilmesiyle eşcinsel olarak açılmıştı.

1993 yılına kadar eşcinselliğin yasak olduğu ve Avrupa’nın en muhafazakâr ülkelerinden biri olan İrlanda’da Varadkar seçimi kazandıktan sonra şöyle demişti: “Benim seçilmemin gösterdiği tek şey artık Cumhuriyette önyargı kalmadığıdır.”

“Gey propaganda yasağı” hakkında

Rusya’da 2013 yılından beri yürürlükte olan “gey propaganda yasağı” ile LGBTİ+ toplulukları kısıtlanmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan “Destek Yok: Rusya'nın ‘Gey propaganda’ Yasası LGBT+ Gençleri Tehlikeye Atıyor” isimli rapor “gey propaganda yasağının” LGBT’lere karşı nefreti artırdığına ve bu durumun özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etki yarattığına dikkat çekiyor.

Rapora göre bu yasa, Rusya'daki LGBT+’lara yönelik damgalama, taciz ve şiddetin yoğunlaşmasına neden oldu. Yasa aynı zamanda çocuk ve gençlerin çevrimiçi bilgiye erişiminin önünü kesti ve bu nedenle birçok LGBT+ çocuk ve ergen destek grupları ile ruh sağlığı profesyonellerinin hizmetlerine erişemiyor.