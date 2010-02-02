İrlandalıların babaları Türkler çıktı

T24 - Yapılan bir araştırma sonucunda İrlandalı erkeklerin yüzde 85’inin atalarının 6 bin yıl önce Türkiye'den ve diğer Akdeniz ülkelerinden gelen çiftçiler olabileceği ortaya çıktı.



Leicester Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada Avrupalı çoğu erkeğin atalarının Yakın Doğu’dan göç etmiş çiftçiler olduğu ortaya çıktı.



Araştırma, Avrupalı erkeklerin babadan oğula geçen Y kromozomları üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor.



Araştırmanın savı İrlanda'ya Anadolu'dan ve Avrupa'nın güneydoğusundan gelen çiftçilerin zaman içinde yerli erkek nüfusunun yerini almış olabileceği.



Araştırmanın temelinde yer alan ve R1b1b2 olarak bilinen gen Batı Avrupa’da oldukça yaygın. Özellikle İrlanda, İskoçya ve İspanya’da erkeklerin yüzde 90’ında mevcut. Araştırmayı yapan ekip bu genin Anadolu temelli olduğunu belirtiyor.



Leicester Üniversitesi’nden araştırmayı yürüten ekipten Patricia Balaresque konuyla ilgili olarak, Anadolu’dan geldiği düşünülen çiftçilerin, avcılık ve toplayıcılık yapan erkeklere göre daha fazla üreme şansı olduğunu ya da kadınların bu göçmen çiftçileri, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen yerli erkeklerden daha "çekici" bulmuş olabileceğini söylüyor.



Bir diğer görüş ise çiftçi ailelerinini büyük kitleler halinde Avrupa’ya göç ettikleri yönünde.



Araştırmacılar ayrıca R1b1b2’nin Avrupa’da ilk olarak 5 bin ila 10 bin yıl öncesinde görülmeye başladığını tahmin ediyor.