İrlandalı turistin yuttuğu pırlantaya büyük talep

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kuyumcuya müşteri gibi giren turistin, el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı. Turist sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantanın sahibi olan kuyumcu, satış için büyük talep olduğunu belirtti.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulan İrlandalı turist Lan Campell, yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı.

Bir süre hastanede müşahede altında tutulan Campell, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Campel, sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Talep yağdı

Öte yandan kuyumcu, "Bu tür hırsızlık olaylarıyla çok karşılaşıyoruz. Deşifre olduğumuz zaman, bazı fanatikler tarafından hedef haline getiriliyoruz. Yurt dışında bir kere böyle bir olay başımıza geldi, çok sıkıntı yaşadık. 2,5 kırat ağırlığında, 40 bin dolar değerinde özel yapım pırlantamıza ise kavuştuk. Yaşadığımız sıkıntıyı öğrenen bazı yabancı özel müşterilerimiz bizlere ulaşarak, pırlantayı vitrine koymamamızı, talip olduklarını söyledi. Avrupa ve Türkiye medyasında yer alan haberi görerek, bu taleplerini ilettiler. Gelen talep üzerine şaşırdık ve satışa çıkarmadık" dedi.

Ne olmuştu?

Tatil için Marmaris'e gelen Lan Campell (54), 4 Ekim'de kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı. Güvenlik kameralarından pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durum polise bildirilmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalışmıştı.