İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi ile çıkarıldı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (MUĞLA), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine tatile gelen İrlandalı turist Ian Camppel\'ın (54) müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzük, kolonoskopi yapılarak çıkarıldı.

İrlandalı turist Ian Camppel, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi\'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelip, pırlanta yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel\'a, beğendiği iki pırlanta yüzük, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkartıldı. Tezgahtar Camppel\'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. İddiaya göre, tezgahtarın boş bir anından faydalanan Camppel, 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüklerden birini önce avucunun içine sıkıştırıp ardından da kapri pantolonun gizli cebine koyduktan sonra, iki yüzüğü de beğenmediğini belirtip, teşekkür ederek dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde, tezgahtar yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Ardından polis çağırdı. Polis ekiplerinin Camppel\'ın üzerinde yaptığı aramada yüzük bulunamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel\'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel\'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle yüzüğün çıkartılması için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Ancak geçen zamana rağmen yüzük doğal yollarla çıkartılamadı.

İrlandalı turistle tercüman eşliğinde yapılan konuşmada ise, 12 yıldır Marmaris\'e 1 hafta süreyle tatile geldiği, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğu öğrenildi. Eşini trafik kazasında yitirdiğini de söyleyen Camppel\'ın, eşinin göle düşen araçtan cesedinin günler sonra çıkarılabildiğini, ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğün kaybolduğunu, bu nedenle pırlanta saptantısının oluştuğunu öne sürdüğü belirtildi.

Doğal yollarla yüzüğü çıkaramayan Camppel\'a, bu sabah kolonoskopi yapıldı. Yüzük çıkarılırken, Camppel\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yüzüğün polise teslim edileceği, yapılacak inceleme sonrası kuyumcuya verileceği belirtildi. İrlandalı turist Ian Camppel\'ın, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ameliyathaneden İan Camppel\'ın çıkarılışı

/// ARŞİV

-İan Camppel\'ın yüzüğü yutma anı

-hastane önündeki görüntüleri

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)