İrlandalı turist Bodrum'da öldürüldü

Bodrum'a 20 gün önce tatile gelen İrlanda uyruklu 64 yaşındaki John Edward Donnelly, dairesinde sırtından tek bıçak darbesiyle öldürüldü.



John Edward Donnelly, aralıklarla ziyaret ettiği Bodrum'a 20 gün önce yine tatile geldi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde iki katlı bir apartmanın birinci katındaki kiralık daireyi yerleşen Donnelly'in bugün saat 14.00'te cesedi bulundu.



DHA'nın haberine göre; kapısının önünde kanlı bıçağı gören bina sakinleri durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen polis, evde sırtından tek bıçak darbesiyle yaralanmış çırılçıplak haldeki Donnelly'in cesedi buldu.



Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Donnelly'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Evde boğuşma izleri

Yapılan inceleme sonrası evde boğuşma izlerine rastlanıldığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamaraları görüntülerini inceleyen polis, binadan iki erkeğin ayrıldığını apartman sakinlerinin ise bu kişileri tanımadığını söylediği belirtildi. Cinayeti kimin işlediğini araştıran polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Bu kişilerin olayla ilgisinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.