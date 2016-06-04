T24 LogoT24 Logo
Gündem

İrlandalı turist Bodrum'da öldürüldü

Sırtından tek bıçak darbesiyle öldürülen John Edward Donnelly'nin kaldığı evde boğuşma izlerine rastlandı

04 Haziran 2016 01:40

Bodrum'a 20 gün önce tatile gelen İrlanda uyruklu 64 yaşındaki John Edward Donnelly, dairesinde sırtından tek bıçak darbesiyle öldürüldü.

John Edward Donnelly, aralıklarla ziyaret ettiği Bodrum'a 20 gün önce yine tatile geldi. Neyzen Tevfik Caddesi'nde iki katlı bir apartmanın birinci katındaki kiralık daireyi yerleşen Donnelly'in bugün saat 14.00'te cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre; kapısının önünde kanlı bıçağı gören bina sakinleri durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen polis, evde sırtından tek bıçak darbesiyle yaralanmış çırılçıplak haldeki Donnelly'in cesedi buldu.

Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Donnelly'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

Evde boğuşma izleri

 

Yapılan inceleme sonrası evde boğuşma izlerine rastlanıldığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamaraları görüntülerini inceleyen polis, binadan iki erkeğin ayrıldığını apartman sakinlerinin ise bu kişileri tanımadığını söylediği belirtildi. Cinayeti kimin işlediğini araştıran polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Bu kişilerin olayla ilgisinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ETİKETLER

bodrumirlandajohn Edward Donnellycinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24