İrlandalı sunucu Gerry Ryan ölü bulundu

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Ryan'ın ölüm nedeninin henüz bilinmediği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.



Ünlü sunucunun ailesi "tamamen şokta olduklarını" açıkladı. Başbakan Brian Cowen da, "Ryan'ın artık evden biri gibi olduğunu" belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.



RTE'ye radyocu olarak giren, televizyonda sunduğu sohbet programlarıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Ryan, 53 yaşında ve 5 çocuk babasıydı.