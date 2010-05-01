İrlandalı sunucu Gerry Ryan ölü bulundu

T24- İrlanda devlet kanalı RTE'nin sevilen ismi Gerry Ryan'ın, 2fm radyosunda 1988'den bu yana yaptığı programa bu sabah çıkmadığı, cesedinin bugün öğle saatlerinde kent merkezindeki apartman dairesinde bulunduğu bildirildi.
Ryan'ın ölüm nedeninin henüz bilinmediği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Ünlü sunucunun ailesi "tamamen şokta olduklarını" açıkladı. Başbakan Brian Cowen da, "Ryan'ın artık evden biri gibi olduğunu" belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.
RTE'ye radyocu olarak giren, televizyonda sunduğu sohbet programlarıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Ryan, 53 yaşında ve 5 çocuk babasıydı.