T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İrlandalı sunucu Gerry Ryan ölü bulundu

İrlanda'nın tanınmış sunucularından Gerry Ryan evinde ölü bulundu.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- İrlanda devlet kanalı RTE'nin sevilen ismi Gerry Ryan'ın, 2fm radyosunda 1988'den bu yana yaptığı programa bu sabah çıkmadığı, cesedinin bugün öğle saatlerinde kent merkezindeki apartman dairesinde bulunduğu bildirildi.


Ryan'ın ölüm nedeninin henüz bilinmediği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.


Ünlü sunucunun ailesi "tamamen şokta olduklarını" açıkladı. Başbakan Brian Cowen da, "Ryan'ın artık evden biri gibi olduğunu" belirterek, üzüntüsünü dile getirdi.


RTE'ye radyocu olarak giren, televizyonda sunduğu sohbet programlarıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Ryan, 53 yaşında ve 5 çocuk babasıydı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24