T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İrlandalı lider Gerry Adams tutuklandı

Sinn Fein’in lideri Gerry Adams, 42 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

01 Mayıs 2014 14:47

10 çocuk annesi Jean McConville, polis muhbiri olduğu gerekçesiyle 1972 yılında İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) militanları tarafından kaçırılmıştı. Militanlar, McConville'i sorguladıktan sonra kurşuna dizerek öldürmüş, kadının cesedi olaydan 31 yıl sonra, 2003'te Louth kasabası yakınlarında kumsala gömülü olarak bulunmuştu.

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler üzerine Sinn Fein Partisi Genel Başkanı Gerry Adams polis merkezine giderek ifade verdi. İddiaların yersiz olduğunu savunan Adams, sorgusundan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada siyasi gözlemciler 65 yaşındaki Gerry Adams'ın tutuklanmasının İrlanda hükümetinin yapısını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sinn Fein mensubu Kuzey İrlanda Yönetimi Birinci Bakan Yardımcısı Martin McGuinness'ın Adams'ın tutuklanmasına nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Sinn FeinGerry AdamsJean McConvilleKurtuluş OrdusuMcConvilleLouthSinn Fein Partisi Genel Başkanı Gerry AdamsAdamsFeinKuzeyYönetimi Birinci Bakan Yardımcısı Martin McGuinness AdamsDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24