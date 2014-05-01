İrlandalı lider Gerry Adams tutuklandı

10 çocuk annesi Jean McConville, polis muhbiri olduğu gerekçesiyle 1972 yılında İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA) militanları tarafından kaçırılmıştı. Militanlar, McConville'i sorguladıktan sonra kurşuna dizerek öldürmüş, kadının cesedi olaydan 31 yıl sonra, 2003'te Louth kasabası yakınlarında kumsala gömülü olarak bulunmuştu.

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler üzerine Sinn Fein Partisi Genel Başkanı Gerry Adams polis merkezine giderek ifade verdi. İddiaların yersiz olduğunu savunan Adams, sorgusundan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada siyasi gözlemciler 65 yaşındaki Gerry Adams'ın tutuklanmasının İrlanda hükümetinin yapısını etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Sinn Fein mensubu Kuzey İrlanda Yönetimi Birinci Bakan Yardımcısı Martin McGuinness'ın Adams'ın tutuklanmasına nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.