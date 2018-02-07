İrlandalı cinayetinde 2 kardeşe ceza

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yalnız yaşayan İrlandalı John Edward Donnelly\'in (64) evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanıktan Sinan Irmak (20) müebbet hapse, ağabeyi Mehmet Irmak (28) ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanık ise beraat etti.

İrlandalı John Edward Donnelly, 3 Haziran 2016 tarihinde, yalnız yaşadığı Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi\'ndeki evinde, çırılçıplak, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultsunda, binadan 2 kişinin koşarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, evde parmak izi araştırması yapıp, 3 ay boyunca 81 MOBESE ile 726 işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Görüntülerden cinayetin işlendiği evden koşarak çıkan iki şüphelinin Mehmet Irmak ile kendisi gibi inşaat işçisi olan kardeşi Sinan Irmak olduğu belirlendi. Evdeki incelemelerde ise O.A. ile A.T.\'nin parmak izlerine rastlandı.

Şüpheliler, 6 Eylül 2016 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliden Mehmet ve Sinan ırmak kardeşler, suçlarını itiraf etti. Sinan Irmak ifadesinde, Donnelly\'nin kendilerini evine davet ettiğini, bir süre oturduktan sonra cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini öne sürüp, \"Bunun üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alıp, belime sakladım. Ağabeyimin \'Vur\' demesi üzerine ise belimdeki bıçağı çıkartıp Donnelly\'nin boynuna sapladım. Ardında 1\'i başına, diğer 2\'si de sırtına olmak üze 3 bıçak darbesi daha vurup, öldürdüm\" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irmak kardeşler tutuklandı, O.A. ile A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde taksirle öldürme ve yardım etme suçlarından dava açıldı. Davanın bugün görülen 5\'inci duruşmasına, tutuklu sanıklar Mehmet ve Sinan Irmak kardeşler ve avukatları ile öldürülen John Edward Donnelly\'in ağabeyi Brian Donnelly katıldı. Duruşmada mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklardan Sinan Irmak, kendisini korumak amacıyla cinayeti işlediğini ve pişman olduğunu belirtip, \"Eylemi tasarlayarak ve planlı şekilde yapmışsam, en ağır cezaya razıyım. Böyle bir durum varsa idamıma dahi karar verilebilir. Adalete güveniyorum\" dedi.

Azmettirici sıfatıyla hakim karşısına çıkan ağabey Mehmet Irmak ise olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp, \"Maktul ile kardeşim arasında ne yaşandığını bilmiyorum. Ben odaya girdiğimde maktul ölmüştü. Zaten maktulün üzerinde bana ait hiçbir fiziki bulgu ele geçmedi\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Sinan Irmak\'a \'kasten öldürme\' suçundan müebbet, Mehmet Irmak\'a ise 25 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık ise beraat etti.

Adliye çıkışında konuşan, öldürülen John Edward Donnelly\'nin ağabeyi Brian Donnelly, karardan memnun olduklarını belirterek, adaletin yerini bulduğunu söyledi.



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