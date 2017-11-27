İrlandalı boksör tazminat davası açtı...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-AKSARAY\'da su almak isterken çıkan kavgada esnaf ile girdiği kavgada tek başına verdiği mücadeleyle gündem olan Kuveyt asıllı İrlandalı Mohammed Fadeldabbous, tazminat davası açtı. Fadeldabbous, kavgada kendisini yaraladığı gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan esnaf Şenol Palan hakkında 100 bin TL manevi, bin lira da maddi olmak üzere toplam 101 bin TL\'lik tazminat davası açtı.

İrlandalı Mohammed Fadeldabbous\'un avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne açtığı davanın dilekçesinde; Mohammed Fadeldabbous\'un yaşanılan olay sonucunda haftalarca dil bilmediği ve herhangi bir sigortası olmadığı için kolu kırık ve yara almış kafasıyla evde oturmak zorunda kaldığı, kendi imkanlarıyla özel bir hastanede kolundan ameliyat olduğu ve öncesinde kırık olan kolu yeniden darbe aldığı için bu kez koluna platin takıldığı belirtildi.

Fadeldabbous\'un haksız eylem sonrasında dava tarihine kadar hiçbir şekilde çalışmadığı ve halen çalışmakta güçlük çektiği ifade edilen dilekçede, maddi kayba uğradığı vurgulandı. Dilekçede, Mohammed Fadeldabbous\'un “alkolik olduğu ve içki almak için saldırıya giriştiği davalılar tarafından yalan haber olarak röportaj verdikleri\" belirtilerek manevi zarara uğratıldığı da ifade edildi. Davalılar taradından Fadeldabbous\'un “hiç yoktan kavga çıkaran, saldırgan ve agresif bir kişi olarak 80 milyonluk ülkeye lanse edildiği\" ve böylece kişilik haklarının zedelendiği anlatıldı.

“Turizm, tatil ve seyahat için gelmiş olduğu ülkede saldırıya uğramış olması sonucunda uğramış olduğu elem, keder ve ıstırabına ancak oranca yüksek bir tazminat ile dindirilebilmesi mümkün olacaktırö denilen dilekçede, 100 bin TL manevi ve bin lira maddi olmak üzere 101 bin lira tazminat talebinde bulunuldu.

