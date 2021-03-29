İrlandalı bisikletçi, yarışı önde götürürken kustu: Enerji olsun diye fazla yemişim

Belçika'da düzenlenen yol bisikleti yarışı Gent-Wevelgem'de yarışan İrlandalı bisikletçi Sam Bennett, bisiklet üzerindeyken kustu. Bennett, yarıştan önce "enerji olsun diye" çok yiyerek hata yaptığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, kendi internet sitesinde "profesyonel bisiklette en hızlı insan" olarak kendini tanımlayan Sam Bennett, yarış sırasında kustu.

Rahatsızlandığı ana kadar yarışı önde götüren grupta yer alan Bennett, yarıştan sonra "Bir hata yaptım ve enerjim tükenmesin diye çok fazla yedim. Yarışın son saatinde karnım çok doluydu ve herkesin gördüğü üzere kustum" dedi.

Bennett, yarışmayı 55'inci olarak bitirdi.

Irish Times'tan gazeteci Ian O'Riordan, yarış sonrası Twitter'dan "Sam Bennett, son sekiz günde üç defa yarıştı, 751 kilometre yol gitti. Bir yarışı kazandı, birinde tekeri patladı diğerinde de 150 kilometreden uzun lider grupta yer alıp kustu. Zor spor" yazdı.

Bennett, gazetecinin tweetini alıntılayarak "İyi bir sonuç alacağımı umuyordum ancak benim hatam, bundan ders alacağım" dedi.