İrlanda’dan yalan haber yayanlar ve “bot”lara hapis cezası

İstanbul, 4 Kasım (DHA) - İrlanda’nın cumhuriyetçi partisi Fianna Fáil, internette kamuoyunun iradesini etkileyecek yalan haberler yayınlayanlara, ve “bot” kullanarak bu haberleri yayanlara 10 bin euro para cezası ya da beş yıl hapis cezası öngören yasa tasarısını ele aldı.

Yasa tasarısı, ABD seçimlerinin Rusya tarafından Trump lehinde etkilendiği iddialarının ortaya atılması sonrasında planlandı.

Tasarı, çevrim için politik reklamlar için bir dizi kısıtlama getirecek ve reklam verenlere şeffaflığı ilk planda tutma amacıyla, reklam vererek ne hedefledikleri ve hedef kitleleri sorulacak.

Yasayı tasarısını oluşturan, Fianna Fáil’den James Lawless, İrlanda gazetelerine yasaların artık yeni medyayı da etkilemesi gerektiğini söyledi.

Lawless, “İrlanda’nın sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinden etkilenmeyeceğini düşünecek kadar naif olmamalıyız. Araştırmalar sosyal medyada, gelecekte demokratik süreci etkileyebilecek kadar büyük bir sahte sosyal medya hesabı ordusu olduğunu gösteriyor” dedi.

Yasa tasarısı, 10 binden fazla kullanıcı, takipçisi olan siteleri “çevrimiçi platformlar” olarak kabul ederken, 25 adetten fazla sosyal medya hesabını bir otomasyon sistemi ile birlikte kullananları ise “bot” olarak kabul edecek.