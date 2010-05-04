İrlanda'da uçuşlar durdu

T24-

Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki bazı adaların üzerinde de uçuş yasağı uygulanacak.



İngiltere'nin diğer bölgelerinde uçuş yasağı yok. İngiltere ve kıta Avrupası'ndan İrlanda hava sahası kullanılarak yapılacak uçuşların etkilenmeyeceği açıklandı.



Yanardağın püskürttüğü kül bulutları, geçen ay Avrupa'da havayolu taşımacılığına ağır bir darbe vurmuş, bir hafta içinde 95 binden fazla uçuşun iptal edilmesi nedeniyle yüzbinlerce yolcu mahsur kalmıştı.



Altı saat



İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, uçuş yasağının altı saat süreceğini açıkladı.



İzlanda Meteoroloji Dairesi'nde Dr. Gudrun Nina Peterson, BBC'ye bilgi verirken, şimdiki kül bulutlarının üç hafta öncekine kıyasla daha küçük olduğunu söyledi.



Yanardağdan yükselen kül bulutlarının uçakların motoruna zarar verebileceği endişesiyle birçok Avrupa ülkesi altı gün boyunca uçuş yasağı uygulamıştı.



Yasak, testlerin düşük yoğunluklu kül bulutlarının uçak motorlarına zarar vermediğinin tespit edilmesi üzerine kaldırılmıştı.