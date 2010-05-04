T24 LogoT24 Logo
Dünya

İrlanda'da uçuşlar durdu

İrlanda, İzlanda'daki bir yanardağdan yükselen kül bulutlarının güneye yönelmesi üzerine tüm havaalanlarını Türkiye saatiyle 09.00'dan itibaren kapattı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24-   İrlanda, İzlanda'daki bir yanardağdan yükselen kül bulutlarının güneye yönelmesi üzerine tüm havaalanlarını Türkiye saatiyle 09.00'dan itibaren kapattı.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki bazı adaların üzerinde de uçuş yasağı uygulanacak.


İngiltere'nin diğer bölgelerinde uçuş yasağı yok. İngiltere ve kıta Avrupası'ndan İrlanda hava sahası kullanılarak yapılacak uçuşların etkilenmeyeceği açıklandı.


Yanardağın püskürttüğü kül bulutları, geçen ay Avrupa'da havayolu taşımacılığına ağır bir darbe vurmuş, bir hafta içinde 95 binden fazla uçuşun iptal edilmesi nedeniyle yüzbinlerce yolcu mahsur kalmıştı.


Altı saat

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, uçuş yasağının altı saat süreceğini açıkladı.


İzlanda Meteoroloji Dairesi'nde Dr. Gudrun Nina Peterson, BBC'ye bilgi verirken, şimdiki kül bulutlarının üç hafta öncekine kıyasla daha küçük olduğunu söyledi.


Yanardağdan yükselen kül bulutlarının uçakların motoruna zarar verebileceği endişesiyle birçok Avrupa ülkesi altı gün boyunca uçuş yasağı uygulamıştı.


Yasak, testlerin düşük yoğunluklu kül bulutlarının uçak motorlarına zarar vermediğinin tespit edilmesi üzerine kaldırılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24