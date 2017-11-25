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Dünya

İrlanda'da azınlık hükümeti muhbir skandalıyla sarsılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İrlanda'da azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen Fianna Fáil Partisi, hükümetteki Fine Gael Partisi'nden Başbakan Yardımcısı Frances Fitzgerald istifa etmediği takdirde, hükümete olan desteğini geri çekeceğini

25 Kasım 2017 14:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - İrlanda\'da azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen Fianna Fáil Partisi, hükümetteki Fine Gael Partisi\'nden Başbakan Yardımcısı Frances Fitzgerald istifa etmediği takdirde, hükümete olan desteğini geri çekeceğini açıkladı.
İrlanda\'nın azınlık hükümetini destekleyen Fianna Fáil, geçenlerde ortaya çıkan \"Emniyet Müdürü-muhbir polis memuru skandalı\"nın ardından Başbakan Yardımcısı istifa etmediği takdirde, hükümete olan desteğini geri çekeceğini açıkladı ve \"erken seçim\" sinyali verdi.
Skandal, İrlanda Başbakan yardımcısı Frances Fitzgerald\'a yollanan Mayıs 2015 tarihli bir e-posta üzerindeki bilgilere dayanıyor. Fitzgeral, dönemin Emniyet Müdürü Noirin O\'Sullivan ile polis memuru ve aynı zamanda muhbirlik yapan Maurice McCabe arasındaki, \"görevi kötüye kullanma soruşturması\"nda orta çıkanların üzerine gitmemekle suçlanıyor.
Fitzgerald istifa etmediği takdirde hükümete olan desteğini çekeceğini belirten Fianna Fáil, önümüzdeki Salı yapılacak güvenoylamasında, Başbakan Yardımcısı\'na güvensizlik oyu kullanacağını açıkladı.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, gelecek ay kadar yakın bir süre içerisinde erken seçime gitme durumuyla karşı karşıyayken, Fitzgerald\'ın istifasını kabul etmemişti.
Başbakan\'ın kararına karşılık, Fianna Fáil Lideri Michael Martin, Fitzgerald\'ın \"genel seçimin engellenmesi için kenara geçmesi\" gerektiğini söyledi.
Başkent Dublin\'de Martin ile görüşen Başbakan Varadkar, ileri görüşmelerin yapılacağını ve krizin yatıştırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.
İrlanda\'yı erken seçime götürebilecek olan e-postaları hatırlamadığını söyleyen başabakan yardımcısı Fitzgerald, 2015 yılında gerçekleşen olayın iç yüzünü bilmediğini ve bilmesi durumunda yasal olarak müdahale etmeyeceğini söyledi.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney konuyla ilgili Cuma günü yaptığı açıklamasında, İrlanda açısından kritik önem taşıyan Brexit eşiğinde, ülkenin en son ihtiyacının erken seçim olduğunu belirtti. 

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